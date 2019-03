Anticipazioni "Uomini e Donne" trono classico : Teresa Langella presente in studio

Come al solito le emozioni negli studi di Uomini e donne non mancano, infatti, nella puntata registrata il 28 Febbraio sarà presente in studio Teresa Langella e si parlerà molto di lei, ma, soprattutto di Andrea Del Corso. Tuttavia, l’ex corteggiatore non sarà presente in studio poichè intenzionato a parlare con l’ex tronista solo al di fuori dalle telecamere.

Dopo i saluti subito viene mandato in onda un filmato dove si vede Andrea andare al castello per parlare con Teresa al fine di dirle che, nonostante il suo no, e, le brutte parole che hanno speso in molte persone nei suoi confronti, lui ha ancora voglia di rimediare nei confronti della ragazza in ogni modo.

Nel filmato si vede chiaro però, che l’ex tronista non riesce nemmeno a guardarlo negli occhi mentre parlano e lui a quel punto le dice che è inutile confrontarsi se lei nemmeno gli crede. A questo punto Teresa ammette che il ragazzo ha continuato a cercarla tramite i social lasciandole anche il numero di telefono, tuttavia, la ragazza ancora non si è sentita di utilizzarlo per contattarlo.

L’ex tronista successivamente afferma che se parla ancora di questa situazione è per rispetto di se stessa ma d’ora in avanti darà ascolto solo alla sua testa e non più al suo cuore, tuttavia, la ragazza apprezza il gesto di Andrea di non essere presente in studio oggi.

In studio si accendono gli animi e secondo molti presenti i gesti di Andrea sono fatti semplicemente per uscire pulito dalla situazione che si è venuta a creare. A tal proposito, l’opinionista Tina Cipollari afferma di credere nell’ex corteggiatore e sull’accaduto dichiara che secondo lei Andrea si sia spaventato e per questo il suo è stato un no.

Infine viene chiesto a Teresa se ha piacere di rimanere in studio per il resto della puntata, lei accetta e continua la trasmissione con i nuovi tronisti.