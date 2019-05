Anticipazioni "Uomini e Donne", trono classico: presenti in studio due coppie

Durante la puntata di Uomini e Donne che verrà trasmessa il 24 Maggio su Canale 5, Maria De Filippi farà entrare in studio due coppie molto amate dal pubblico; nel dettaglio, si tratta della coppia formata da Luigi Mastroianni e la sua scelta, Irene Capuano e la coppia formata da Andrea Cerioli e la sua scelta, Arianna Cirrincione.

Appena entrati in studio, i due ex tronisti ammettono che va tutto bene anche se Luigi dice di essere un po’ dimagrito. A questo punto si va avanti con la trasmissione passando al trono di Angela Nasti.

Il primo a scendere per lei è Alessio Campoli. Maria lo avverte che viste le circostanze ha preferito lasciare per ultima la migliore esterna, scende anche Luca Daffrè e viene mandata in onda l’esterna di Angela con Alessio; nel filmato si vede il corteggiatore che subito dopo la scorsa puntata aveva raggiunto la tronista in camerino per vedere come si sentisse e cosa provasse in quel momento visto che in studio Luca era assente, ma lei gli risponde di non dover dare a lui delle spiegazioni a riguardo.

A questo punto i due vanno in Casona, Alessio prova a baciare Angela ma lei si scansa e alla domanda del perchè, lei si innervosisce dichiarando di non voler baciare più nessuno. A questo punto Maria chiede ad Alessio come sta e lui ammette di essere agitato e alla domanda fatta dalla De Filippi ad Andrea Cerioli in quale corteggiatore si rispecchia di più, Andrea risponde Giulio e proprio a tal proposito, apprezza molto il percorso che sta facendo la tronista Giulia Cavaglià. Anche Luigi Mastroianni apprezza Giulio e il trono di Giulia anche se si rispecchia molto di più in Alessio.

In seguito viene mandata in onda l’esterna di Luca ed Angela dove lei lo va a prendere fino a casa; in un primo momento litigano ma poi si abbracciano e ammettono di essersi mancati a vicenda e lui a questo punto la fa salire a casa sua. Per lei questo è un gesto importante ammette, tant’è che scatta anche un bacio appassionato che fa innervosire Alessio che dice di volersene andare dallo studio.

Alla fine dell’esterna Alessio dice ad Angela “Io a 15 anni sono andato via di casa, tu hai vent’anni e sei uscita l’altro ieri con la testa fuori, io da te non mi faccio prendere per il c…“. A questo punto quando Alessio sta per alzarsi, Luca lo attacca dicendo di smetterla di chiarmarlo in causa e quindi lui nervoso gli risponde a tono. Angela gli chiede che ci faccia ancora seduto e Maria risponde che è rimasto li solo per parlare.