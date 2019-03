Anticipazioni "Uomini e Donne" trono classico: Natalia lascia lo studio, Luca Daffrè si dichiara

Martedì 19 Marzo negli studi Elios di Roma, sono state registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni rivelate da il Vicolo delle news, pare che la puntata sia stata al quanto scoppiettante.

Nel dettaglio, il tronista Andrea Zelletta pare abbia scatenato l’ira di tutte le sue corteggiatrici realizzando delle esterne uguali per tutte, organizzandole addirittura nel giro di un giorno e mezzo; l’unica eccezione è stata per l’esterna con Giorgia, dove il Zelletta ha deciso di portarla a cena.

La corteggiatrice che si è arrabbiata più di tutte per l’accaduto, è stata Natalia Paragoni che ha deciso di lasciare il programma, tuttavia, il tronista ha cercato di farla ragionare provando a farla rientrare in studio per un confronto, senza però riuscirci. Sull’accaduto ha preso parola anche Miuriel esponendo il suo pensiero su Natalia; la corteggiatrice ha ammesso che secondo lei la Paragoni non è mai contenta di nulla lamentandosi sempre.

Ulteriori anticipazioni sulla nuova puntata rivelano che Luca Daffrè indeciso tra chi corteggiare tra Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ha finalmente deciso di dichiararsi per quest’ultima lasciando Giulia con l’amaro in bocca.

Il ragazzo ha scelto di dichararsi per Angela poichè dopo la discussione avuta la volta precendente in studio, si è reso conto di provare un forte interesse per la tronista napoletana, tuttavia, non è detto che Giulia non possa provare ad avere un confronto con il corteggiatore.

Nel frattempo, Giulia Cavaglià è sempre più vicina al corteggiatore Manuel, il ragazzo anche se inizialmente aveva intrapreso una conoscenza con Angela, ha deciso di corteggiare anche l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi dopo aver confessato che i due già si conoscessero al di fuori delle telecamere. A tal proposito, Maria De Filippi manda in onda il filmato della loro esterna che sottolinea quanto siano complici a tal punto che il corteggiatore ha chiesto di spegnere le telecamere; l’esterna a telecamere spente è durata ben 20 minuti senza poter sapere cosa sia accaduto tra i due.