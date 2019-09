Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Irene accusa Raselli di star dietro alle "bimbemin**a"

Gli spoiler dell’ultima registrazione del Trono Classico del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” svelano le ultime news riguardanti i protagonisti del programma, dove, oltre alla già annunciata defezione della tronista Sara Tozzi, si parla anche di Alessandro Zarino e delle indecisioni di Veronica nel dichiarare la persona da corteggiare.

Mentre Veronica cerca ancora di far chiarezza nei suoi sentimenti e decidere chi vuol frequentare tra Giulio e Alessandro, quest’ultimo sembra non prendere bene questi suoi momenti di incertezza, così decide di andar via chiedendo di essere lasciato per sempre. La corteggiatrice, nonostante l’invito della redazione, rifiuta di seguire Alessandro, preferendo rimanere in studio.

Giulio deluso da Veronica, Irene lo attacca

Veronica rimane molto colpita dalla reazione di Alessandro, quindi comprende di provare dei sentimenti per lui. Ecco che avviene il momento che in molti aspettavano, cioè quello della dichiarazione di Veronica per Alessandro. Raselli non riesce a nascondere la delusione, quindi reagisce mandando alla corteggiatrice continue frecciatine al vetriolo per tutto il corso della puntata.

Le anticipazioni della registrazione del 25 settembre rivelano che nella discussione in studio interviene anche Giulia Quattrociocche, dicendo che – secondo la sua opinione – Veronica è interessata a Giulio, ma non lo rivela per timore di deludere Alessandro. Nel giro di poco tempo tutti i presenti sembrano puntare il dito contro Veronica, rea di non essere più creduta.

Dopo questo, anche le certezze di Alessandro vacillano. La puntata prosegue con l’esterna tra Alessandro ed Aurora, che sembra aver trovano una bella armonica. Subito dopo l’esterna di Giulio ed Irene, dove gli abbracci sostituiscono i dialoghi. Giulio ammette che Irene lo attrae fisicamente, ma niente altro, quindi Irene si arrabbia.

Irene accusa Giulio di star dietro solo alle “bimbeminchia”, ma il tronista non la prende bene e replica a tono. L’esterna di Giulia è con Alessandro, di cui però la tronista non si fida fino in fondo, non capendo il motivo del suo interesse nei suoi confronti. L’opinionista Tina Cipollari la esorta però ad avere più fiducia in se stessa.

La seconda esterna di Giulia è con Daniele. La ragazza ammette di sentire di potersi fidare di lui, quindi i due instaurano un bel feeling, giungendo quasi a baciarsi.