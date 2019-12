Anticipazioni "Uomini e Donne" trono classico: Giulio in alto mare

Il giorno 11 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di “Uomini e Donne” e grazie a “Ilvicolodellenews” abbiamo la possibilità di scoprire cosa è accaduto. Il trono al momento più in fermento tra tutti è indubbiamente quello di Giulio Raselli, il quale non ha ancora una scelta tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso e addirittura si trova in alto mare.

Stando alle anticipazioni de “Ilvicolodellenews”, Giulio subito dopo la scorsa puntata ha raggiunto Giovanna nei parcheggi, hanno parlato e cercato di chiarire la loro situazione. Nonostante lei rimanga sulle sue, i due si abbracciano e una volta tornata a casa, Giovanna si accorge di essersi un pò persa ultimamente e che sia giunta l’ora di tornare a pensare in primis a sè stessa.

Ciò la porta a non voler organizzare alcuna esterna e Giulio, appresa la notizia, si precipita da lei. Inizialmente il loro incontro parte bene, ma poi la ragazza inizia a rinvangare il passato, il loro percorso tormentato e ciò che lui ha fatto per Giulia, ed ecco che iniziano a litigare. Lui va via, lei lo rincorre, litigano ancora e lei lo manda a quel paese.

Dopo la lite con Giovanna, Giulio va da Giulia, l’aspetta per due ore, ma lei non risponde al telefono, al che lui arrabbiato decide di fare un ultimo tentativo prima di andar via. E proprio quest’ultimo tentativo va a buon fine, dato che lei risponde. Lui la rimprovera per la mancata risposta, lei si giustifica dicendo che era a fare la spesa e alla fine, anche loro, si mandano a quel paese.

Ma Giulio non si arrende, suona e lei lo fa salire, si chiariscono, lei lo vede come il principe azzurro e alla fine si baciano. Una volta tornati in studio, Giovanna per paura di non essere scelta decide di andare via, ma lui la trattiene con vigore e dopo diverso tempo in cui hanno discusso, il tronista ottiene quello che vuole e la corteggiatrice si rimette a sedere.

Interviene anche Lorenzo Riccardi – diventato ormai opinionista ufficiale della trasmissione – il quale consiglia a Giovanna di non partire sempre prevenuta, perchè così facendo lascia molto campo libero alla sua rivale Giulia. Maria le fa notare che dovrebbe meglio gestire Giulio, dato che lui spesso lamenta di un muro eretto tra loro e che se lui è protettivo con Giulia è perchè quest’ultima gli ha mostrato le proprie fragilità, cosa che lei non fa. Lo stesso Gianni le consiglia di combattere fino alla fine.

Giulia parla pochissimo come sempre, e così Maria fa notare a Giovanna quanto la sua rivale sia più calma di lei e poi le domanda se è innamorata di Giulio. La ragazza le risponde negativamente, ma comunque si dice molto presa da lui. Giulio dal canto suo ha speso parole profonde e importanti ad indirizzo di Giovanna.

Le ha detto che è fisicamente attratto da lei, che ci tiene tanto e che per lui è importante e tutte queste parole portano Giovanna a commuoversi. Il bel piemontese però chiude il suo discorso asserendo di non avere ancora una scelta, mentre Tina non perde occasione per attaccare Giovanna. Il pubblico si è schierato dalla parte di Giulio, ritenendo esagerate le reazioni di Giovanna, anche se reputano che i comportamenti della ragazza siano dettati dalla paura di soffrire. Non resta che attendere la prossima settimana per la messa in onda della puntata.