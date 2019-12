Anticipazioni "Uomini e Donne" trono classico: Giulio annuncia finalmente la sua scelta, ma Giovanna rovina tutto

Il giorno 28 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di “Uomini e Donne” e grazie a “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima ciò che è accaduto in trasmissione. Ancora una volta protagonista indiscusso è stato il trono di Giulio, il quale ha finalmente annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta. I troni di Carlo e Sara sono ancora in sordina e pian piano iniziano a decollare.

Si parte con Giulio, il quale ha fatto un’esterna con Giulia e due con Giovanna. La prima esterna, con quest’ultima, la fa subito dopo la scorsa puntata, la raggiunge in camerino e lei gli fa chiamare sua madre. I due al telefono scherzano un pò, la mamma di Giovanna non perde occasione per fare qualche battutina su Giulia, lo invita a pranzo, ma lui bonariamente rifiuta.

Si passa all’esterna con Giulia, lui l’ha portata in un castello sul lago e lei si mostra abbastanza preoccupata. Le sue titubanze le manifesta anche in puntata, asserendo di aver percepito il tronista freddo in esterna, ma sia Maria De Filippi che lo stesso Giulio le fanno notare che si è trattato solo di una sua impressione.

Difatti durante l’esterna il tronista le fa discorsi seri, manifestando la volontà di desiderare qualcuno che lo aspetti a casa la sera quando torna dal lavoro, qualcuno con il quale condividere le esperienze vissute in giornata, ma al contempo ammette di non avere ancora una scelta. Si passa alla seconda esterna di Giovanna, il tronista la porta alle terme di Stigliano e lì i due si mostrano molto intimi e complici.

Tornati in studio però Giovanna rovina tutto, inizia a lamentare il fatto che a suo parere Giulio avrebbe dovuto scegliere in quel momento e tutto il pubblico e Tina in primis le danno contro, la reputano pesante. Ma Giulio spiazza tutti annunciando la sua scelta, che avverrà durante la prossima registrazione.

Ciò peggiora ancor di più l’umore di Giovanna, la quale lamenta il fatto che il tronista non abbia fatto vedere nulla che potesse lasciar intendere ad una scelta imminente e lui le risponde che non è necessario che una delle due esterne debba andar male per poter giungere ad una conclusione. Si dice certo del nome e che una volta tornato a casa, dopo l’incontro con le due ragazze, si è schiarito le idee.

In quel momento un pò di caos ha regnato in studio, con Giulio che inveisce contro Giovanna, Giulia che lo accusa di rincorrerla sempre e la stessa Giovanna che asserisce di rispondergli no, qualora dovesse essere la scelta. Continua ad offenderlo e a dichiarare di meritare un uomo migliore al suo fianco. A turbare l’animo di Giovanna è stata l’esterna con Giulia.

Quest’ultima dal canto suo si è mostrata triste e malinconica durante il corso di tutta la puntata e a più riprese accusa Giulio. Intervengono gli opinionisti i quali ritengono che Giovanna è ormai da tre puntata che sta facendo di tutto per non farsi scegliere, il solo a difenderla è Gianni, il quale ritiene che sia normale che la ragazza stia sulla difensiva dato che è stata sempre maltrattata dal tronista. Grazie alle tapline de “Ilvicolodellenews” ciò è quanto accaduto, non resta che attendere la messa in onda della puntata per ulteriori dettagli.