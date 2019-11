Anticipazioni Uomini e Donne over: sempre più passione tra Juan Luis e Gemma. Il sospetto di un accordo

Le anticipazioni del trono over di “Uomini e Donne“, pubblicate sul sito WittyTv, promettono fuochi e fiamme. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 a partire da lunedì, i toni si alzeranno molto e verranno a galla dei sospetti su una coppia che sembra aver fatto un accordo. Ma andiamo per ordine.

Abbiamo lasciato Juan Luis Ciano seduto davanti a 6 dame, 5 nuove e una arrivata già la scorsa settimana per conoscere il bel venezuelano e rimasta per suo volere. Le cose, al momento sembrano cambiate, infatti Ciano con la sua solita cortesia e garbo le spiega che nella scorsa puntata aveva inteso male la situazione, pensando di essere obbligato a tenere una delle due dame.

La donna, ascoltando le parole di Juan Luis, ha una reazione stizzita e dichiara senza mezzi termini di non credere alla buona fede dell’uomo: “Te l’ha spiegato anche Gianni, quindi che cosa non avevi capito?“. Per lei Juan Luis aveva inteso perfettamente come funzionassero le cose e quello che sta dicendo ora sembra per lei solo una scusa per troncare la conoscenza. Quando Ciano afferma: “Io sono in buona fede“, lei gli risponde: “Io non ci credo“. Tra i due continua la bagarre e si intravede dietro al cavaliere una Gemma che gongola soddisfatta.

Uomini e Donne trono over, la sfilata della discordia

Nella sfilata “Pigiama Party per due“, la Galgani sfodera tutta la sua sensualità sfilando con una vestaglia bianca di seta, sistemandosi maliziosamente il reggicalze. Subito dopo, scende dalla passerella e si avvicina a Juan Luis, gli si siede sulle gambe e lo attira a sé dandogli un bacio sensuale sulla bocca. Il cavaliere sembra gradire molto questa intraprendenza della dama torinese.

Si passa poi ad un’altra situazione difficile che ben presto degenera. In pratica tutto inizia dalla sfilata delle dame a tema “Pigiama Party per due“, si parte con la prima discussione tra Barbara De Santi e Armando Incarnato – dopo che il cavaliera ha rifilato alla dama un 3 con il commento “togliti da sole” – per poi arrivare alle due Valentina che non se le sono mandate a dire.

Valentina F. sfila con una tuta pelosa da unicorno che l’altra Valentina – uscita in passerella con un sensuale kimono, sventolando un ventaglio – non ha gradito: “Le prime volte con il proprio uomo, io non mi presento così” ha affondato, ricevendo come risposta: “E infatti stai sola da 4 anni“. Apriti cielo, l’Autiero le si è scagliata contro: “Ciccia bella, te do una ventagliata che manco te la ricordi fino a domani“.

Subito dopo Valentina F. ha voluto insinuare che la reazione della sua collega di parterre era così dura perché non aveva ancora digerito di essere stata scaricata da Simone. Ma ecco che entra a gamba tesa nella questione anche Armando che puntualizza: “Non capisco perché ha messo la tuta quando invece la prima notte che è andata a dormire con un uomo che non conosceva si è messa un completino intimo“, riferendosi a lui stesso visto che nella precedente puntata aveva sostenuto di aver trascorso una notte insieme a lei .

La dama rigetta ogni accusa e ribadisce di nuovo di non essere mai stata con Armando e lo definisce un “bugiardo di m***a“. Riprende la parola l’Autiero, affermando che secondo il suo punto di vista Valentina F e Simone hanno un accordo: “Lui ha saputo della situazione con Armando e sta tranquillo, tu hai saputo che ha baciato me e siete ancora qua, vi siete messi d’accordo!“, conclude convinta.