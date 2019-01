Anticipazioni Uomini e Donne over, Rocco accusa Gemma: "Mi hai usato!". Armando e Noel espulsi dal programma

Sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e, grazie al sito “Il vicolo delle news“, arrivano le prime anticipazioni sulle varie vicissitudini dei cavalieri e delle dame. Come al solito si parte da Gemma e la sua storia con Rocco che sembrava aver preso la giusta direzione.

Invece i due non sono riusciti, durante le festività natalizie, a far crescere il loro rapporto e le parole di Fredella sembrano non lasciare speranza per la coppia. Appena l’uomo entra in studio non saluta la Galgani, ma si direziona verso Tina per salutarla e, una volta raggiunta la sedia davanti a Gemma, spiega il perché di questo suo comportamento.

Il cavaliere è fermamente convinto di essere stato usato dalla dama torinese per un ritorno di visibilità: Gemma, secondo lui, voleva solo sedersi al centro studio ed essere protagonista delle varie puntate senza aver la minima intenzione di costruire qualcosa. I due, dopo varie discussioni, tornano a sedersi al proprio posto, ma Rocco continua a fissare la Galgani per tutta la puntata, decidendo di non ballare con nessuna.

Armando vuota il sacco

Si passa alla storia di Armando e Noel, un colpo di scena inaspettato fa emergere tutta la verità tra i due. La redazione del programma aveva deciso di non chiamarli più in seguito alla discussione che avevano avuto nelle scorse puntate e per il fatto che la loro situazione era apparsa torbida e sconclusionata. Armando ha contattato telefonicamente la redazione chiedendo di poter raccontare tutta la verità attraverso un filmato: l’uomo racconta di essere stato costretto a mentire perché Noel non voleva rivelare la loro frequentazione, lei andava a Napoli e lui a Pescara. Quando poi era il momento di salutarsi, Noel voleva che Armando uscisse dal giardino, mentre lei dal cancello principale.

Tutti questi sotterfugi erano dovuti al fatto che la donna frequentava un’altra persona e voleva tenere questa relazione con Armando segreta. Dopo queste clamorose rivelazioni Armando entra in studio confessando che non ha mai raccontato tutto questo per volontà di lei. Chiede scusa per il suo comportamento e per non aver rispettato il programma, poi balla con una donna del parterre.

Paolo commette una gaffe e Cristina chiude con David

Si passa a Paolo, l’ex di Gemma, che ha iniziato una frequentazione con una dama. Racconta in maniera superficiale la loro settimana insieme, ma Maria De Filippi lo interrompe facendogli leggere – a bassa voce senza renderle pubbliche – le dichiarazioni che lui ha fatto alla redazione e che raccontano un’altra storia, facendo pensare a rapporti più intimi tra loro. A questo punto la donna si arrabbia moltissimo, ma alla fine decide di ballare con lui.

Tra David e Cristina le cose non vanno bene: non si sono più sentiti a causa di comportamenti della ragazza che a David non sono piaciuti, tanto che durante le telefonate, arriva ad usare parole poco signorili nei confronti di Cristina. Maria chiede a lei cosa intende fare e la ragazza decide di chiudere la conoscenza.