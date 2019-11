Anticipazioni "Uomini e Donne" over, Riccardo vuole vedere il cellulare di Ida e l’accusa: "Sei pesante!"

Le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano proprio non voler andare per il verso giusto. Le loro posizioni sono sempre più distanti, fino ad arrivare a raccontare il loro rapporto con versioni diametralmente opposte. Nulla sembra migliorare nemmeno durante le registrazioni del trono over del 9 novembre, di cui arrivano nuovi dettagli grazie a ilvicolodellenews.it.

Oltre alla difficoltà di comunicare e alla passione che sembra non riuscire a tornare tra loro, ora si aggiungono anche incompatibilità caratteriali. Riccardo accusa Ida di essere pensate e di fargli perdere la voglia di ridere e divertirsi, portando ad esempio il momento del bacio che si sono scambiati in puntata.

Uomini e Donne over, Riccardo e Ida non riescono a trovare un punto di incontro

Lui l’ha contatta e in tono scherzono ha commentato l’accaduto: “Hai visto che divertenti siamo stati? Abbiamo fatto ridere tutti lì”, ricevendo come risposta da Ida un freddo e scostante: “Ti sei divertito tu, non io”. Riccardo ribadisce che lei nn riesce a essere leggera, mentre Ida lo accusa di giudicarla sempre e di sentirsi ogni volta sotto accusa per ogni suo comportamento.

Anche il gesto che ha fatto Armando dando una carezza a Ida sul volto, ha urtato non poco Riccardo che incolpa la Platano di non mettere i paletti con lui per evitare certe confidenze. Arriva, quindi, a chiedere a Ida di fargli vedere il cellulare, non perché non si fidi di lei, ma soltanto perché in una coppia non dovrebbe essere un problema farlo. Lei non vuole e si rifiuta, cosa che a Riccardo sembra un gesto insensato e continua su questo punto.

Anche la Instagram Story pubblicata da Riccardo che li vedeva sul treno insieme, sembra disattendere le aspettative dei fan che speravano fosse l’inizio di un bel week end insieme. Ida, infatti, quello stesso giorno ha postato la foto del suo pranzo ed è ritornata attiva solo dopo le 7 di sera, rivelando di aver dormito tutto il giorno mentre il figlio giocava.