Anticipazioni Uomini e Donne over, la sfilata "Party per 2": Armando "punisce" Barbara

Il 23 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“. Grazie alle anticipazioni emerse da “Ilvicolodellenews” sembrerebbe che tante cose -come è ormai consuetudine- siano accadute. Tina si pesa e appare in gran forma, ma non mancano di certo le discussioni con Gemma.

Ida e Riccardo chiudono definitivamente, così come Anna e Samuel e Armando fa alcune rivelazioni scottanti sulla frequentazione passata tra lui e Valentina F. Dopo che tutto il trash che ormai da anni accompagna la trasmissione di Maria De Filippi, la quale per stessa ammissione della conduttrice totalizza ascolti da prima serata, che vince, convince e diverte è avvenuta la consueta sfilata.

L’appuntamento con la sfilata è frequente ma non costante e di solito avviene nel momento finale della trasmissione. Qui sia gli uomini che le donne (anche se il più delle volte sfilano queste ultime) si mettono in gioco sfilando su una passerella, seguendo il tema che viene loro proposto. E proprio durante la registrazione del 23 novembre è andata in scena la sfilata.

A sfilare sono state le donne sul tema “Party per 2“, si è trattato del proseguimento della sfilata già iniziata e non conclusa, la scorsa volta. Per tale ragione Gemma, Valentina e Anna erano già vestite, ma non hanno sfilato proprio perchè lo avevano già fatto la puntata precedente. E’ stata la volta di Barbara, la quale ha sfilato in costume da bagno, allestendo la pedana con una sdraio da mare, ha preso Samuel e lo ha fatto sdraiare.

La performance non è stata gradita da Armando che le ha rifilato un bel 3. Dopo Barbara è stata la volta di Ida, la dama si è prestata al gioco e Maria le ha chiesto come stesse, la sua risposta è stata: “Bene“, non aggiungendo altro. In chiusura si è assistito alla passerella di Valentina F, che ha sfilato con una tuta da unicorno.

Il momento è stato motivo di lite soprattutto tra Armando e Valentina F, difatti Incarnato ha asserito che la notte che ha trascorso con lui indossava un completino intimo. Insomma anche la sfilata, che dovrebbe essere un momento spensierato, spesso rappresenta un motivo di lite tra i partecipanti. E anche questa volta le discussioni non sono mancate.