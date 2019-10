Anticipazioni "Uomini e Donne" over: Ida e Riccardo lasciano senza parole, Gemma alle prese con il gioco della mela

Grazie a “Ilvicolodellenews.it” abbiamo la possibilità di sapere cosa sia successo nel pomeriggio di martedì 1° ottobre negli studi di Canale 5, durante la registrazione delle nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne”. La puntata parte come al solito con i tira e molla tra Gemma e Tina, quest’ultima continua la sua dieta e la Galgani, invece, continua la frequentazione con Jean Pierre che sembra essere, però, sempre meno convinto di voler andare avanti con la bionda torinese.

Maria, forse per rompere un po’ il ghiaccio tra loro, propone loro di giocare al gioco della mela. In pratica, per i più giovani che forse non hanno ben presente di cosa si tratti, è un gioco diventato famoso grazie al film “Sapore di Mare” del 1983, quando Massimo Ciavarro e Isabella Ferrari cercavano di mangiare una mela appesa ad un filo con le mani legate dietro la schiena, la coppia che per prima riusciva a mangiare tutta la mela, avrebbe vinto.

Dopo questo siparietto, Armando si siede a centro studio e rivela di continuare a uscire con Ida e dopo la puntata hanno in programma di andare a cena insieme, ma ecco che succede l’imprevedibile.

Avevamo lasciato Riccardo e Ida in seria difficoltà, devastati da dubbi, paure e incertezze che non hanno permesso loro di prendere il coraggio a due mani per riprovare a iniziare di nuovo una frequentazione. Riccardo sembrava essere fermo sulle sue posizioni e non voler più una storia con Ida, fino a quando non si è lasciato scappare che lei è e sarà sempre la donna più importante della sua vita. Da quel momento la Platano è ripiombata nella disperazione più nera e, tra pianti e uscite dallo studio, ha raggiunto sempre di più la consapevolezza di non riuscire a lasciarsi tutto alle spalle, pur provandoci con tutta se stessa.

Uomini e Donne, la lettera di Riccardo per Ida

Ecco che, con un coup de théâtre, Riccardo vuole un confronto con Ida e tira fuori una lettera. Vuole leggerla alla dama, e mentre lo fa è visibilmente commosso: in pratica nella lettera ha scritto che entrambi hanno avuto le proprie colpe, ma che lei è ancora la donna più importante della sua vita e che l’ama ancora.

Ovviamente, Ida sentendo questa dichiarazione si scioglie in un pianto liberatorio, ma allo stesso tempo non sa come comportarsi e rimane la paura di soffrire ancora. In tutto questo, Armando è molto deluso e si sente preso in giro da Ida, accusa la donna di cascare sempre nell’inganno di Riccardo. Alla fine la Platano e Guarnieri ballano insieme e Maria, tempestiva come al solito, propone il gioco della mela anche a loro.

Trono over, per Roberta un nuovo corteggiatore

Si passa a Pamela, per lei c’è un nuovo ragazzo pronto ad entrare, ma lei sceglie di non conoscerlo per rispetto verso Enzo, cosa che fa supporre che tra loro le cose vadano per il meglio, ma della loro storia non si parla in trasmissione. Stessa cosa per Roberta, che però decide di far entrare il suo corteggiatore e decide di tenerlo.

Arriva il momento della sfilata maschile a tema “Uomo seducente“. Ad aprire le danze è Riccardo con un fisico notevole che viene apprezzato da Ida: la donna dà un bel 10. Armando non vuole sfilare perché è ancora provato per ciò che è accaduto poco prima, ma alla fine dopo l’insistenza del pubblico in studio, cambia idea e sfila. Per mancanza di tempo la sfilata verrà interrotta.