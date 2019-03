Sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori, così riporta “Il Vicolo delle news“. Come ormai di consueto da un po’ di tempo a questa parte, si inizia sempre con le vicissitudini amorose di Gemma Galgani. Maria De Filippi manda in onda un filmato che mette in risalto l’interesse della dama torinese per un cavaliere di nome Stefano, 54 anni.

I due si sono scambiati i numeri di telefono, anche se si precisa che sia stata la Galgani a proporre lo scambio. Comunque sia, si sentono in settimana e Gemma decide di organizzare una cena, alla quale si presenta vestita di tutto punto – con un outfit totalmente rosa – e con uno stile giovanile e fresco. Il cavaliere si presenta e trascorrono insieme la serata.

Gemma rimane delusa da Stefano

Stefano in puntata distrugge il castello di speranze costruito da Gemma, rivelando che ha accettato l’invito solo per non farla rimanere male, ma non ha nessuna intenzione di iniziare una conoscenza con lei. A questo punto gli opinionisti Gianni e Tina lo accusano di averla presa in giro e, allo stesso tempo, rimproverano la Galgani per aver creduto che un uomo tanto più giovane volesse intraprendere una relazione con lei.

Subito dopo la parentesi Gemma, si apre quella di Armando e non mancano scontri e litigi con il parterre femminile. Poi arriva il turno di Sossio e Ursula che annunciano di aspettare un bambino.

Gian Battista ne fa un’altra delle sue, ma stavolta Maria non lo perdona

Ma ecco che arriva il momento clou dell’intera registrazione: il protagonista del colpo di scena è Gian Battista. L’uomo è uscito in settimana con una dama del parterre femminile e la donna è rimasta basita per il comportamento di Ronza. Racconta di essersi preparata accuratamente per trascorrere una bella serata in compagnia del cavaliere, ma è rimasta delusa quando è entrata nella sua auto – a dire della donna – sporca e con un forte odore di fumo.

Ma quello che l’ha più di tutto sconvolta, sono stati i discorsi tra loro: Gian Battista continuava a chiederle della sua situzione economica, se la sua casa fosse di proprietà e cose del genere. Maria lo chiama in studio e, appena entrato, Gianni lo investe come un treno e al culmine della discussione l’opinionista sbotta: “Ma cosa stai dicendo, proprio tu che anche qua fuori hai aggredito una una collaboratrice di Maria“. Gian Battista non ci sta e innervosito al massimo esclama: “Ma che stai inventando? Facciamola entrare e vediamo se è vero che io l’ho aggredita“.

La De Filippi, già a corto di pazienza, in maniera secca manda a chiamare la sua collaboratrice che conferma la versione di Gianni, spiegando che Gian Battista stanco di aspettare la sua entrata, ha perso le staffe ed è arrivato a darle uno spintone. Apriti cielo! Maria lo caccia dallo studio, il pubblico impazzisce e tutti in piedi gridano: “Fuori! Fuori!“, con un Gianni che gongolava compiaciuto.

Gianni Sperti critica il comportamento di Stefano

Ritornando al discorso di Stefano – il cavaliere uscito con Gemma – fa sapere che è uscito con un’altra donna e l’ha incontrata in un taxi, nel quale si sono rivolti effusioni intime e “spinte”, a suo dire. Sperti non apprezza queste esternazioni fatte in pubblico, visto e considerato che la sua dama non era d’accordo.

Riccardo Guarnieri è rimasto in silenzio tutto il tempo, mentre Ida Platano non era presente in studio, mantenendo i propositi che aveva esternato nelle scorse puntate, non ancora andate in onda.