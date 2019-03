Anticipazioni Uomini e Donne Over, Gemma Galgani spiega il suo "no" a Rocco: c’entra anche Giorgio Manetti

Il 6 marzo sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Grazie al sito “Il Vicolo delle News” abbiamo qualche anticipazione di ciò che è successo negli studi Mediaset e così possiamo dirvi che ritroveremo Gemma Galgani affranta e nuovamente in crisi dopo l’incontro con Rocco nel Castello della decisione.

Nelle puntate già andata in onda abbiamo notato un atteggiamento alquanto ostile della dama in seguito a questa novità: la Galgani ha sempre messo le mani avanti e si è sempre dimostrata diffidente circa le reali intenzioni di Fredella. E infatti la sua risposta al cavaliere è stata un secco NO! Nelle registrazioni ha cercato di spiegarne i motivi, aprendo nuovi scenari su Rocco e tirando in ballo alcuni suoi ex.

Gemma si sente presa in giro da Rocco

La puntata inizia con il video de “La Decisione” nel castello e il sonoro “no” che Gemma ha rifilato a Rocco. Quando la dama entra in studio inizia a spiegarne i motivi: la cosa che le ha dato più fastidio è stata la bugia che Rocco le ha rifilato. All’inizio l’uomo le aveva fatto credere che tutto questo era farina del suo sacco, ma poi è venuta a sapere che è stato appoggiato e “diretto” da un manager, e qui arriva la cosa che ha fatto insospettire di più Gemma: il manager in questione è lo stesso che tempo indietro aveva organizzato serate sia a Giorgio Manetti che a Marco Firpo.

Ma non finisce qui: durante questo avvenimento era presente una radio che stava registrando il tutto per poi mandarlo in onda, e questo ha infastidito non poco Gemma che finisce per piangere, sentendosi presa in giro.

Quando entra Rocco non mancano scontri e recriminazioni e si viene a scoprire che lui, dopo 3 giorni dal “no”, ha dato il suo numero a 3 signore in studio: Rosa, Simona e Maria Antonietta. Ma sembra che non sia interessato a nessuna e Rosa decide di chiudere con lui perché ha notato un carattere aggressivo in Rocco che non le piace per nulla.