Anticipazioni Uomini e Donne over: Gemma Galgani rifiuta la proposta di Rocco Fredella

Gemma Galgani continua il suo rapporto alquanto altalenante con Rocco Fredella ma sembra che la dama torinese sia in procinto di prendere una decisione molto importante considerando il fatto che il cavaliere ha deciso di chiedere la sua mano nello speciale di Uomini e Donne che per l’occasione è stato intitolato La Decisione.

I telespettatori affezionati al programma e gli utenti dei social non stanno più nella pelle considerando anche che soprattutto sulle pagine del dayting show seguitissimo di Queen Mary, è apparso un post inaspettato nel quale si vede proprio Gemma Galgani in abito bianco, con una rosa rossa in mano e una lettera.

La dama oltretutto è accasciata sulle scale del Castello e innanzi a lei il Fredella con un abito elegantissimo come quello di un novello sposo. Inutile dire che il post in questione ha molto incuriosito il fan del programma che immediatamente si sono riversati sui social per commentare la novità. E’ proprio Il Vicolo delle News a rendere noto che Gemma avrebbe rifiutato la proposta del cavaliere con la motivazione “Non ho più l’età per queste cose”.

La conoscenza tra i due va avanti da parecchio tempo e, anche se tra alti e bassi, Rocco ha sempre manifestato un interesse particolare per la dama torinese. Il sito Vicolo delle News ha anche postato un video su youtube nel quale si intravedono Rocco e Gemma insieme e il ciambellano che annuncia il loro arrivo al castello ma non come futuri sposi.

Il Castello è lo stesso della scelta di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi mentre venerdì 1 marzo 2019 ci sarà la scelta di Ivan Gonzales e Luigi Mastroianni che da alcune anticipazioni in rete hanno scelto rispettivamente Sonia Pattarino e Irene Capuano le quali hanno risposto di si ad entrambi. Non ci resta dunque che attendere per vedere invece quando potremo vedere in onda La Decisione di Rocco e Gemma.