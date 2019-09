Anticipazioni "Uomini e Donne": Katia Fanelli disperata, Tina la difende e inveisce contro la tentatrice Vanessa

Anche in questa nuova stagione di “Uomini e Donne“, ritroviamo una Tina Cipollari “tutta pepe”. L’opinionista più famosa della tv è tornata negli studi di Canale 5 più agguerrita che mai e promette fuochi e scintille nella prossima stagione del programma condotto da Maria De Filippi.

Ospiti in studio per parlare della loro esperienza a Temptation Island, troviamo Katia Fanelli, Vittorio Collina e la tentatrice Vanessa Cinelli, proprio quest’ultima ha scatenato la furia della bionda vamp, la single infatti sembra aver conquistato il cuore di Vittorio Collina, entrato nel reality con la sua – ormai – ex fidanzata Katia, la fotonica biondina che elargiva complimenti “a tutti i suoi manzi”, nel villaggio delle fidanzate.

Uomini e Donne, Katia Fanelli a pezzi per la fine della storia con Vittorio Collina

Ora, invece, la ritroviamo negli studi di “Uomini e Donne” sotto una veste completamente diversa, e grazie al sito ilvicolodellenews.it, ci giungono voci che la ragazza si è presentata in trasmissione visibilmente angosciata, fino ad arrivare quasi alle lacrime più volte.

Proprio questo particolare – che nessuno si aspettava dalla fotonica Katia – deve aver colpito anche l’algida Tina che, senza pensarci due volte, ha deciso di prendere le sue difese inveendo contro la tentatrice Vanessa. Le parole che ha usato la Cipollari, prima di alzarsi e abbandonare lo studio, non lasciano spazio alle interpretazioni: “Quelle che parlano parlano non fanno mai nulla, le santarelline invece sco**no“, e per essere sicura che il termine usato fosse ben chiaro a tutti, ha mimato anche il gesto con le mani.

Tornando a Katia, sembra proprio che la ragazza non si voglia rassegnare alla fine del suo rapporto con Vittorio: sono lontani i giorni in cui sembrava che l’allontanamento del suo fidanzato non la toccasse minimamente, tanto che in molti avevano insinuato il dubbio che non fosse mai stata davvero innamorata. Queste stesse persone, dovranno ricredersi quando andrà in onda la puntata e Katia non nasconderà il suo disagio, tanto che sul sito ilvicolodellenews.it, una testimonianza rivela: “Per 3 volte si è quasi messa a piangere …quando è entrata tremava, sembrava tutta confusa“.