Anticipazioni Uomini e Donne, in studio Nilufar e Giordano. Duro scontro con Nicolò: "Sei un leone da tastiera!"

Sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne – grazie al sito “Il Vicolo delle News” arrivano le anticipazioni – e, tra le vicissitudini amorose delle dame e dei cavalieri, c’è stata occasione di parlare anche di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia appena uscita dal reality condotto da Simona Ventura, Temptation Island Vip. Con loro è stato invitato anche Nicolò Ferrari, tentatore nel villaggio delle fidanzate ed ex corteggiatore proprio di Nilufar.

Appena entrati in studio, Maria ha annunciato ai due ragazzi che sarebbe entrato anche Nicolò, ma prima di questo ingresso la coppia ha raccontato che il loro rapporto si è molto rafforzato grazie all’esperienza vissuta sull’isola delle tentazioni e ora vivono la loro storia molto serenamente.

Gianni attacca Nilufar e lei piange. Giordano la difende e entra Nicolò

Gianni, però, non crede alle parole di Nilufar e l’accusa di non essere per nulla innamorata di Giordano, di averlo scelto solo per un interesse mediatico e il suo comportamento nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island è stato irrispettoso nei confronti di Mazzocchi: non doveva avvicinarsi a Nicolò. Nilufar, a questo punto, ha una reazione che in molti ritengono troppo teatrale: piange e sbotta dicendo che non vuole più rivolgere la parola a Sperti, perché lei sa quanto ama il suo fidanzato. Allora Giordano la bacia e la difende: “Devo crederci io, ed lo so che mi ami”.

Poi prende la parola e rivela di voler chiarire le cose con Ferrari, visto e considerato che quest’ultimo lo ha descritto sui social corn*to e cog*ione. Dopo questo, i due ragazzi si sono incontrati per le strade di Milano, ma Nicolò ha abbassato lo sguardo e si è comportato in maniera tranquilla, per poi, subito dopo fare il leone da tastiera. Quando Ferrari entra in studio, Giordano lo esorta a ripetergliele in faccia quelle offese, ma lui si giustifica dicendo che la IS a cui fa riferimento non era rivolta a Giordano. Poi Nicolò ricomincia a parlare di Stefano e della torbida situazione durante il trono di Nilufar, ma Mazzocchi lo stoppa subito, non sono più affari che riguardano lui e chiude con un ironico: “Vabbè ti inviteremo al nostro matrimonio“.

Maria De Filippi cerca di far ammettere a Nilufar che non doveva avvicinarsi a Nicolò, ma lei precisa che l’ha fatto solo dopo essersi accertata che il ragazzo non provasse più nulla per lei. Infatti, anche durante l’estate, lei sapeva che Ferrari aveva avuto altre conoscenze, tra le quali Marta Pasqualato. Se avesse saputo i veri sentimenti del ragazzo – scoperti solo dopo aver visto la messa in onda della puntata di Temptation Island – mai si sarebbe avvicinata a lui! Inoltre lo ha sempre difeso anche con Giordano dopo la fine del reality show, cosa che mandava su tutte le furie il suo fidanzato.

Per tutta risposta, Nicolò afferma che, secondo lui, non è giusto che Giordano le vieti di parlargli, ma Nilufar vuole rispettare le richieste del suo fidanzato. Alla fine, Maria chiede ai due ragazzi di scambiarsi una stretta di mano in segno di pace. E così loro fanno! Sarà davvero finita qui?