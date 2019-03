Anticipazioni Uomini e Donne: in studio di nuovo Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa Langella ed Andrea Dal Corso hanno fatto molto parlare di loro negli ultimi giorni, i due entrambi reduci dal programma Uomini e donne, dove rispettivamente lei la tronista e lui il suo pretendente, hanno animato molto il loro burrascoso percorso e una volta giunti alla fatidica villa della scelta, hanno deciso di prendere strade diverse per volontà di lui.

Dopo il “no” ricevuto da Andrea ed il confronto avvenuto in un secondo momento negli studi di Uomini e Donne, sembrava essere davvero finita la storia fra il veneto e la tronista Teresa; Tuttavia, durante una serata organizzata l’8 Marzo in occasione della Festa delle Donne, dove l’imprenditore era stato invitato come ospite speciale, il ragazzo ha fatto intendere di essere impegnato e di aver passato la giornata con una “lei”.

A rafforzare la tesi che tra Teresa ed Andrea non sia del tutto finita, erano stati i pentimenti di quest’ultimo che negli ultimi giorni aveva provato il tutto e per tutto per recuperare il rapporto con l’ex tronista. Nonostante Teresa avesse rifiutato gli avvicinamenti di Andrea, negli ultimi giorni l’ex corteggiatore ha iniziato a seguire su Instagram la ragazza ed in oltre i due si sono scambiati dei post simpatici e al quanto firtanti.

L’11 Marzo è stata registrata una nuova puntata del programma Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni che emergono dal web, Andrea in studio ha raccontato dei retro scena avvenuti dopo la scelta. A quanto pare, Teresa ha contattato Antonio per chiarire la sua posizione e dirgli che non lo ha mai voluto prendere in giro, l’ex tronista resta al quanto infastidita dalle parole di Andrea e non riesce a capire perchè lui abbia fatto emergere queste cose.

A questo punto Andrea prosegue dicendo che i due si sono rivisti a Napoli, nella città di Teresa e che tra loro sia scattato anche un bacio. In seguito Teresa smentisce il video che era apparso sui social dove si vedeva Andrea (durante una serata in occasione della Festa delle Donne), confermare di essere impegnato sentimentalmente.

Andrea continua a sottolineare che Teresa ha contattato Antonio e a questo punto l’ex tronista perde le staffe e inizia a credere che Andrea sia venuto in studio solo per infangarla e farla passare per la carnefice.

Sentite queste parole Andrea decide di alzarsi e andare via, Teresa fa lo stesso e a questo punto afferma che sia davvero finita tra loro.