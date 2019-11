Anticipazioni Uomini e Donne: il boicottaggio di Giulio, le prove di Carlo e la scelta di Giulia

Giovedì 14 novembre sono state registrate le nuove puntate del Trono classico, che – stando alle anticipazioni pubblicate sul sito il vicolodellenews.it – preannunciano davvero effervescenti e ricche di colpi di scena tra cui il boicottaggio di Giulio da parte delle sue corteggiatrice, ma anche l’esterna del nuovo arrivato Carlo Pietropoli, e non solo.

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con un video riguardante Giulio – ci sarebbe una foto di una ragazza e Giulio la scorsa estate, in atteggiamenti inequivocabili, che ha scatenato una bufera sul web -. Molti internauti, infatti, sostengono che la ragazza in questione sia Giulia, la nuova corteggiatrice.

Le corteggiatrici di Giulio non si presentano in studio

Un dettaglio non sarebbe passato inosservato al popolo dei social, cioè un tatuaggio sul piede che ha anche Giulia. Maria però mette ancora una volta le cose in chiaro, facendo entrare la vera ragazza con cui Giulio ha avuto un flirt la scorsa estate, quindi si mette finalmente il punto su una polemica che ha tenuto banco per settimane.

Ma il vero colpo di scena deve arrivare, infatti Giulio apprende da Maria che né Giulia né Giovanna hanno voluto presentarsi in studio per lui. Insomma, sembra che il tronista sia rimasto solo, senza corteggiatrici. Per cercare di chiarire le incomprensioni avute la scorsa settimana, Giulio prova a fare una videochiamata prima con Giovanna, poi con Giulia.

Giovanna non ha alcune intezione di fare il primo passo, mentre la seconda ha lamentato il fatto che Giulio è più interessato a Giovanna che non a lei. Maria dà l’opportunità a Giulio di andare da Giovanna, per l’ennesimo chiarimento. Sarà il momento giusto per conoscere la scelta di Gìulio?

Nel frattempo il nuovo tronista Carlo è uscito con tre corteggiatrici: Jessica, Alice e Bruna. Mentre con Jessica e Bruna le cose sembrano aver funzionato, con la terza ragazza invece sono andate così così. Carlo, per mettere alla prova la Jessica, durante l’esterna dice di avere un impegno, sparendo per 20 minuti.

Anche per Alice è stata preparata una prova, infatti Carlo mentre è con lei parla sempre di Jessica. La ragazza non sembra essere infastidita dalla cosa, una reazione che però non è piaciuta al tronista. Con Bruna nessuna prova, perch Carlo ha già capito il caratterino fumantino della corteggiatrice.

La nuova tronista Veronica è uscita con 5 ragazzi, ed ha per tutti parole positive. Si passa a Giulia, che ha vissuto dei bei momenti con Alessandro. Ritornati in studio, Maria tende a capire di più sui sentimenti che Giulia ha per Alessandro, mettendo in confusione la tronista, che è spiazzata dalla raffica di domande della conduttrice.

A Giulia piace proprio tutto di Alessandro. Ma cosa ne penserà Daniele? Incassa il colpo, ma senza avere alcuna reazione eclatante. Dopo aver mandato in onda l’esterna tra Giulia e Daniele, Maria chiede al ragazzo cosa pensa della tronista, spiazzando tutti con la sua risposta, perché sembra che la veda come la mamma, grazie alla complicità che si è creata tra loro.

Dopo la parentesi dedicata a Giulia si passa a Veronica, ma la ragazza viene subito interrotta da un colpo di scena, infatti Alessandro ha preso la parola, esortando Giulia a prendere la sua decisione. La tronista, con la massima onestà, dichiara di voler interrompere con Alessandro, preferendo quindi Daniele.

Maria, visto il duro colpo incassato da Alessandro, decide quindi di ballare con lui, cercando di confortarlo in un momento di massima delusione. Il pubblico insiste affinché Maria dia il trono a Alessandro, ma la Mennoia frena la conduttrice. Perché?