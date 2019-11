Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Daniele tornano in studio e annunciano un’importante novità

Come sta andando la storia tra Giulia e Daniele? A rivelarlo sono stati personalmente i due protagonisti del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, che dopo la scelta della scorsa settimana – quindi la conseguente uscita insieme dal programma – sono tornati al centro degli studi Elios di Roma per raccontare come procede la loro relazione.

Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele dando così un clamoroso due di picche a Alessandro, il corteggiatore con cui sembrava davvero avere un buon feeling. Non sono tante le notizie uscite sulla coppia, proprio perché i due non possono farsi vedere insieme sui social, fino a quando non sarà messa in onda la puntata della scelta.

Giulia e Daniele annunciano un’importante novità

Grazie al sito del vicolodellenews.it e alle sue fedelissime ed infallibili talpine, conosciamo quindi qualcosa in più riguardo alla storia tra Daniele e Giulia; proprio quest’ultima ha vissuto un percorso evolutivo molto importante a Uomini e Donne, prendendo maggiore consapevolezza di sé e della sua bellezza.

Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione delle puntate del Trono Classico – avvenuta il 20 novembre – la storia d’amore tra Giulia e Daniele sembra andare per il meglio; i due sono apparsi in studio più innamorati che mai, entusiasmando così i fan ed il pubblico presente, che ha tifato per la coppia.

La loro intesa si palpa con mano, tanto che l’ormai ex tronista ha detto che nel suo partner ha trovato tutto ciò che cercava e di essere felice. Ma non è tutto, perché la coppia tornata in studio ha annunciato una grande novità che li riguarda, cioè quella che cercheranno casa insieme. Infatti Giulia ha dichiarato di aver passato negli ultimi giorni tanto tempo a casa del compagno, dunque perché non vivere insieme?

Ma non sarà troppo presto fare un passo del genere? Questa è sicuramente una domanda che si saranno fatti in tanti, ma la cosa sembra proprio non toccare minimamente i due protagonisti del Trono Classico, che si nutrono giorno dopo giorno del loro amore e della passione che li unisce. Da mero colpo di fulmine a qualcosa di più?