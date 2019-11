Anticipazioni "Uomini e Donne" dell’11 novembre: Gemma Galgani rischia di svenire

Questo pomeriggio dalle 14.45 assisteremo alla nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata odierna vedrà come protagoniste la famosa Gemma galgani e la compagna Ida Platano. Gemma sembrerebbe ritrovare la felicità grazie al alla complicità con il suo nuovo cavaliere, Juan Luis. Il latino-americano, sembrerebbe essere destinato a prendere il posto di Giorgio Manetti, ex di Gemma.

Parlando del suo nuovo corteggiatore Gemma si esprime con le seguenti parole: “Mi sembra di essermi svegliata all’improvviso… come un sogno”, afferma in esterna sorridendo. “Bisogna recuperare il tempo perso!”, sono invece le parole di Juan Luis.

Non è mancato come al solito il consueto scontro verbale tra Gemma e la sua nemica numero uno, Tina Cipollari, nella giornata odierna lo scontro assumerà dei contorni molto divertenti. L’opinionista infatti non ci ha pensato due volte a fare scaldare la Torinese che non si dice intenzionata a farsi rovinare questa storia un’altra volta. Come di consueto le due dovranno essere interrotte nuovamente dalla conduttrice che si vedrà costretta ad abbandonare il suo posto nelle gradinate, per scongiurare il litigio.

Lo scontro tra le due vedrà Tina impegnata in un vera gara a chi urla di più , ma Gemma durante lo scontro rischierà di svenire nuovamente e chiederà al proprio cavaliere di assisterla : “Ti prego lasciala stare e tieni me che sto per cadere a terra”. In seguito Tina chiamerò il dottore per farle guarire questa tachicardia d’amore, la classica scenetta in classico stile Uomini e Donne è dunque servita al pubblico. Juan Luis successivamente si esibirà in una serenata d’amore facendo letteralmente perdere la testa a Gemma.

Le anticipazioni della relazione tra Ida e Riccardo mettono in evidenza dei nuovi scontri tra i due, dovuti anche alle “incursioni” di Armando Incarnato, che nelle scorse settimane è riuscito a mandare in crisi la coppia più volte.

Jean Pierre continuerò la frequentazione con le due diverse donne, mentre Simone non è in grado di fare chiarezza nel suo cuore.