Anticipazioni Uomini e Donne: cavaliere per Gemma, mentre Riccardo e Roberta si dichiarano

Oggi va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, che corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 17 febbraio. Una puntata davvero interessante dove, per Gemma Galgani scenderà un nuovo cavaliere, Cataldo, a pronto a corteggiare la dama torinese che, ricordiamo, si era profondamente legata a Guerci.

Dopo che quest’ultimo ha messo fine alla loro frequentazione per via degli ultimi litigi. decidendo di abbandonare il programma, ecco arrivare Cataldo e, più in là, sapremo se il nuovo arrivato riuscirà a far breccia nel cuore della Galgani, facendole ritornare il sorriso.

Riccardo e Roberta escono insieme dal programma

Ma le novità non sono in arrivo solo per la dama torinese. Sempre nel pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, il pugliese Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano, e Roberta di Padua, dopo essersi dichiarati a vicenda, dopo tanti tira e molla, confesseranno davanti a tutti di essersi innamorati a vicenda per poi arrivare alla scelta e all’uscita dal programma imsieme.

Riccardo, abbattute finalmente le riserve che si era autoimposto, dopo aver ballato stretto stretto con la sua Roberta, con tanto di bacio mascherina a mascherina, verrà sommerso dai petali rossi con la presenza delle immancabili sedie rosse, da sempre un must per le scelte andate a buon fine. Il Guarnieri, visibilmente emozionato. mentre le lacrime sgorgano dai suoi occhi, si lascerà andare ad un pianto liberatorio. Una nuova fase della sua vita può iniziare, accanto a una donna che è follemente innamorata di lui. A Roberta è bastato uno sguardo per dire di si.

Riccardo diverse volte abbasserà il tubino di Roberta per coprirla e i due sembrano finalmente molto complici e sereni, come mai li abbiamo visti nell’ultimo periodo.In studio, guardandoli, ci sarà un’emozione generale dato che tutti avevano capito quanto fosse forte il sentimento che lega Riccardo e Roberta.