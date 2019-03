Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea le bacia tutte, Natalia se ne va

Secondo le anticipazioni relative alla registrazione del 7 Marzo della puntata di Uomini e Donne, dopo aver presentato i tre tronisti Giulia, Angela ed Andrea, si inzia a parlare proprio di quest’ultimo.

Si parte con un filmato che vede la corteggiatrice Federica molto arrabbiata poichè dopo ben due baci, il tronista ha deciso di non portarla in esterna. La ragazza decide di raggiungerlo in palestra per un confronto ma, Andrea in tutta sincerità le dice che l’interesse siccome è sceso ha preferito uscire con altre corteggiatrici; Secondo lui Federica non è in grado di tenerlo sulle spine e siccome a lui questa cosa proprio non piace è inutile illuderla. Dopo queste parole la ragazza decide di andarsene e nonostante le critiche ricevute in studio sull’accaduto, Andrea resa fermo sulla sua decisione.

Si passa ad un alto filmato che vede Andrea in esterna con Klaudia, la ragazza ha fatto una sorpresa al tronista presentandosi nel suo hotel, in seguito i due decidono di fare un giro in auto dopodichè lui la porta in un parcheggio per farle fare delle guide siccome la ragazza ancora non ha la patente. Entrambi molto sorridenti e divertiti si avvicinano molto facendo scattare un bacio.

Sull’accaduto le corteggiatrici Miuriel e Natalia sembrano al quanto infastidite e a tal proposto, si vede Andrea in esterna con Natalia. I due sono andati sul Lungotevere stuzzicandosi un po’, ciò nonostante, Andrea ha chiesto alla ragazza delle dimostrazioni e lei per tutta risposta gli ha detto che sta andando contro tutto e tutti dopodichè i due appaiono molto vicini e scatta un bacio.

Si passa all’esterna con Miuriel, la ragazza ha fatto trovare ad Andrea un viale illuminato con delle candele, i due si sono messi sotto le coperte ed anche li è scattato un baci molto appassionato.

Natalia molto infastidita dopo aver visto tutti questi baci decide di abbandonare lo studio, Andrea dopo aver commentato l’esterna decide di seguire la ragazza nei camerini e a questo punto anche le altre corteggiatrici decidono di andar via lasciandolo solo in studio.