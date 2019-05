Anticipazioni “Una Vita”: trama puntate dal 20 al 26 maggio 2019

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda tra lunedì 20 e domenica 26 maggio 2019. Diego ha lasciato Acacias spezzando il cuore a Blanca, mentre questa è tornata a vivere a casa di Samuel. Jaime prosegue nel nascondere alla giovane la verità sulla partenza del figlio, convincendola anzi che è dovuto a lei. Intanto Felipe vorrebbe convincere Diego a trascorre i giorni rimastigli accanto a Blanca, ma lui è inamovibile.

Zavala comunica ad Arturo di non fidarsi più lui, perché lo ha visto per strada insieme a Silvia. Grazie alle signore e alle domestiche del quartiere, la riapertura della Deliciosa è un vero successo, mentre Inigo e Leonor si scambiano il primo bacio in un momento di vicinanza.

Martin si è reso conto di non aver mai festeggiato il suo matrimonio con Casilda ed ha deciso di farlo nel giorno del loro anniversario. Blanca non riesce a perdonare Jaime per quello che ha fatto, mentre questo riceve una lettera dal figlio.

Nel frattempo, Ursula dice a Samuel che se Diego morisse realmente, i suoi problemi con Blanca sarebbero risolti. Il giovane, però, rifiuta sdegnato di assassinare il fratello. Infine, la dark lady è infastidita dall’appoggio che la figlia gode tra le altre donne del quartiere e pensa ad un modo per isolarla.

Silvia chiede a Zavala del tempo per pensare alla proposta di matrimonio che gli ha fatto. Inoltre, è irritata con Arturo perché non fa niente per impedire le nozze. In realtà, il colonello sta soffrendo molto per questa notizia. Martin rivela agli amici, che intende regalare a Casilda una bellissima festa di matrimonio e che lo farà nel giorno del loro anniversario.

Rosina e Liberto pensano che Flora non sia felice accanto a Inigo, e invitano entrambi a cena. Dei due, però, solo Flora accetta l’invito. Intanto, la situazione nel giacimento si fa sempre più esplosiva e Diego sta correndo un grave rischio.

Anticipazioni Una Vita: Inigo si dichiara a Leonor, Flora vicina a Liberto

Silvia accetta di sposare Zavala. Ella intuisce poi che il generale e il suo braccio destro Tamayo stanno preparando qualcosa di grosso, ma non sa bene cosa. Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che in effetti, i due stanno cercando di corrompere l’addetto alla sicurezza del palazzo reale per attentare alla vita dell’erede al trono.

Rosina è colpita dalla gotta e dice a Liberto di recarsi in teatro con Flora senza di lei. Lenor accusa Inigo di averle mentito riguardo a suo padre. Poi la giovane accetta di aiutare Blanca a scoprire la verità su Diego. Il dialogo tra le due amiche viene però ascoltato da Carmen che lo riferisce ad Ursula.

Ursula utilizza le informazioni ricevute per aiutare Ribau, un nemico dei lavoratori della miniera. In questo modo, finisce per mettere Leonor contro Blanca: la Hidalgo crede infatti che sia stata l’amica a fare la soffiata all’uomo.

Intanto Samuel cerca inutilmente di riavvicinarsi alla moglie. Ursula propone così alla figlia di fare un battessimo prenatale, ma questa è contraria. In seguito, Jaime confida a Samuel che sospetta sia stata Ursula ad informare Ribau, e che intende prendere dei provvedimenti contro di lei. Inigo prega Leonor di dargli una seconda possibilità.

Silvia rivela a Carvajal che teme che il responsabile alla sicurezza del palazzo reale sia stato assassinato da Tamayo. Quando la Reyes ne parla con Arturo, questo le dice di temere per la sua vita. Intanto Tamayo prova a mettere in guardia Zavala sul suo matrimonio con Silvia, ma il generale non pare ascoltarlo. Dopo, la donna invita Arturo alle nozze.

Liberto e Flora vanno a ballare, divertendosi davvero molto insieme. In seguito, la giovane inizia a guardare il marito di Rosina sotto altri occhi. Intanto Inigo confessa a Leonor di essersi innamorato di lei. Temendo che il padre possa mettere a rischio il suo matrimonio, Samuel non esita a tradirlo, avvertendo Ursula su quanto sta facendo Jaime. Infine, Blanca continua a rifiutare Samuel, mentre Ursula dice al genero che si sta dimostrando troppo debole con la figlia e lo invita a farle capire chi comanda. Come finirà ora per Blanca e Diego? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.