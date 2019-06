Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 17 al 22 giugno 2019: Blanca rompe con Diego

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa succederà nelle puntate in onda tra lunedì 17 e sabato 22 giugno 2019. Diego prepara il funerale della bambina che lui e Blanca hanno perso, ma la giovane insiste nel dire di aver partorito un maschietto. Temendo che si possa risalire alla verità, i fratelli Barbosa vogliono impedire a Paquito di fare arrestare il vero Inigo, l’artefice dei furti avvenuti nel quartiere. Casilda fa in modo che Rosina assuma Jacinto come nuovo giardiniere.

Blanca si presenta un’altra volta davanti ad Ursula, pretendendo che la madre le ridia il suo bambino. Diego e Samuel hanno paura che la giovane stia impazzendo. Leonor comunica a Rosina e Liberto di aver rinviato il suo viaggio in Oriente. Intanto il vero Cervera si presenta alla Deliciosa e confessa a Flora e a suo fratello di essere lui l’autore dei furti. Arturo organizza un incontro tra Esteban e Ochoa, un responsabile del governo per i rimpatri dei militari.

Diego resta costantemente accanto a Blanca, ma questa pare sempre più vicina al baratro della follia. La mattina successiva, la giovane Dicenta chiede scusa all’amato per il suo comportamento. Nel frattempo, Leonor prepara una merenda assieme agli altri amici di Blanca per risollevarle il morale. Ursula si infuria quando scopre che non è stata invitata.

Anticipazioni Una Vita: Blanca rivela a Leonor di stare fingendo

Rosina non sopporta Jacinto e pensa di licenziarlo. Intanto Esteban perde il controllo davanti ad Ochan, ma per fortuna il colonnello riesce a risolvere favorevolmente la faccenda. Il vero Inigo Cervera racconta a Flora e Ignacio di aver perduto la memoria, ma dei contadini fortunatamente l’hanno aiutato. Inoltre, questi ultimi ha deciso di ribattezzarlo Pena per via dell’aggressione subita. Samuel teme che Diego scopra che lui ha assassinato loro padre Jaime.

Tutto fa pensare che Blanca stia finalmente accettando il lutto. In realtà, quando si trova da sola con Leonor, le confida di stare fingendo, per scoprire se è stata davvero sua madre a rapire il piccolo Moises. Dopo la partita a biliardo persa con Arturo, Ochoa promette di dargli la lista con i nomi dei soldati non ancora rimpatriati dopo la guerra nelle Filippine.

Per impedire che Pena venga arrestato, Flora decide contro il parere del fratello di assumerlo alla Deliciosa. Rosina gradisce sempre meno la presenza in casa del cugino di Casilda. Blanca ribadisce a Diego che suo figlio è ancora vivo: ella intende tornare sotto lo stesso tetto di Ursula e Samuel per investigare, ed è costretta perciò a mettere fine alla sua relazione con lui. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.