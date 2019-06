Anticipazioni “Una Vita”: trama delle puntate dal 10 al 15 giugno 2019

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda nei giorni tra lunedì 10 e sabato 15 giugno 2019. Blanca è sicura di aver dato alla luce un maschietto, ma la contadina che ha trovato al suo risveglio insiste a dirle che la sua bambina è morta immediatamente dopo il parto. Diego apprende con dolore della morte della figlioletta della sua amata.

Intanto Flora nota qualcuno aggirarsi con fare sospetto nei dintorni della Deliciosa e teme si tratti del vero Inigo. Arturo confida a Felipe che chiederà a Silvia di diventare sua moglie. Inigo vuole scoprire se la sorella ha ragione, perciò rinvia il viaggio con Leonor. Blanca ritorna a casa ed accusa Ursula di averle sottratto il bambino e di averlo sostituito con una neonata morta. A quel punto, si scaglia contro la madre, ma Samuel la ferma.

Arturo chiede a Silvia di sposarlo. Intanto un misterioso giovane di nome Esteban Marquez vuole contattare la Reyes. Paquito scopre che Flora contrabbanda merci illegali nel suo locale. Susana e Fabiana notano che dagli incassi dei loro negozi sono stati sottratti dei soldi. Intanto Jacinto pensa ad un modo per far tornare Casilda a sorridere.

Anticipazioni Una Vita: Blanca sente il pianto di un bambino

Durante la notte, Blanca sente il pianto di un bambino rimbombare tra le pareti di casa Alday, e pensando si tratti del suo piccolo Moises si mette a cercalo disperatamente. Flora trova il modo per non farsi denunciare da Paquito. Inigo e Leonor dubitano che Flora abbia vesto il vero Inigo. Intanto arrabbiata per la scarsa fiducia dei due, Flora chiede a Paquito di aiutarla a scovare un ladruncolo.

Esteban prega Silvia di aiutarlo a salvare Cheque, un suo compagno d’armi ancora prigioniero nelle Filippine. La Reys avrà un aspro confronto con Arturo proprio su questo argomento. Parlando con Diego, Blanca gli espone i suoi sospetti sul conto della madre, ma questo non le crede e la invita ad accettare la morte del suo bambino. Successivamente, sempre Diego dice a Samuel che probabilmente la giovane ha bisogno di supporto, perché non riesce ad accettare il lutto.

Alla fine, Arturo si schiera con Silvia e la mette in contatto con Ochoa, un responsabile dell’ufficio rimpatri, in grado di darle informazioni su Cheque. Il Valverde, però, nota con gelosia un certo affiatamento tra Silvia ed Esteban.Certi che Flora si sia sbagliata, Leonor e Inigo continuano i preparativi del viaggio.

Intanto Casilda riesce a far assumere Jacinto da Liberto come giardiniere, nel posto che era di Martin. Felipe riesce a far concedere l’indulto a Diego: tornato un uomo libero, l’Alday dispone che siano celebrati i funerali della bambina che Blanca e lui hanno perso. Riuscirà in questo modo a placare l’immenso dolore della sua amata? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.