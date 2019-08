Anticipazioni "Una Vita" sabato 24 agosto: Ursula si suicida?

La puntata di Una Vita per sabato 24 agosto 2019 andrà in onda su Rete 4 alle ore 21:25. In questa puntata della nota soap opera iberica potremmo vedere come prosegue il rapporto tra Silvia e il colonnello Arturo Valverde.

Silvia è molto arrabbiata con il colonnello poiché egli ha tenuto il massimo riserbo sulla sua malattia. L’uomo, un militare tenace e abituato alla disciplina, è affetto da una malattia che lo porterà alla cecità. Il colonnello Arturo Valverde aveva promesso a Silvia di raccontare agli amici di essere ammalato. Egli non ha mantenuto la promessa e Silvia è molto adirata.

Nella puntata di Una Vita di sabato 24 agosto 2019 vediamo Flora che va a trovare El Peña che si trova rinchiuso in carcere. La donna dice all’uomo di essere innamorata di lui e che farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla galera.

Nella puntata di Una Vita che andrà in onda sabato 24 agosto 2019 scopriamo che grazie alla provvidenziale rivelazione di Felipe, Flora e Iñigo vengono a sapere del malefico piano che El Peña stava architettando: vendere la loro attività.

Nella puntata di Una Vita che sarà trasmessa sabato 24 agosto 2019 la perfida dark lady si reca da Rosina e asserisce di volersi togliee la vita: quanto progettato da Diego e Samuel sembra proseguire secondo i piani. I due uomini hanno paura che Ursula stia fingendo per cercare di ottenere, come al solito, quanto vuole senza curarsi degli altri.

Nella puntata di Una Vita del 24 agosto 2019 scopriremo che Ursula cerca di fare leva sulla figlia Blanca affinché quest’ultima le riveli dove è Moises. La perfida Ursula aveva nascosto il suo stesso nipote in un convento affinché Blanca non potesse trovarlo, anzi. La donna aveva fatto credere alla figlia di avere partorito una neonata nata senza vita. Blanca spinta dalle migliori intenzioni, essendo una donna di buon cuore, va a trovare Ursula, anche se essa le ha causato solo dolore per tutta la vita. Ursula racconta alla figlia la vita dura che ha dovuto vivere e poi le nomina il piccolo Moises. Allora Blanca accusa la madre di cercare di manipolarla e di usare il suo passato, reale o presunto, per ottenere quanto vuole.

Nella puntata di Una Vita in onda sabato 24 agosto 2019 vediamo Ursula scagliarsi contro Carmen, dopo aver rivelato a Fabiana che la domestica ha una storia d’amore segreta con Riviera. Ursula cerca Samuel e quando due Finalmente si incontrano uso la minaccia il giovane di dire la commissario tutta la verità.