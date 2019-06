Anticipazioni “Una Vita”, puntate spagnole: Ursula uccide Carmen?

Stando alle notizie che ci giungono dalle anticipazioni spagnole di Una Vita il triste epilogo per Carmen avverrà in occasione della scomparsa del figlio di Blanca che tutti crederanno morto. Ma adesso scopriamo in dettaglio come ciò avverrà.

Con un perfido piano, Ursula ha fatto credere a Blanca di aver partorito una bambina senza vita. Seppur dubbiosa, la giovane è stata costretta ad accettare il fatto. Intanto viene trovato il corpo di Jaime e Diego accusa il fratello Samuel per la morte di loro padre. Il più giovane dei fratelli Alday viene quindi arrestato, mentre Diego e Blanca presenziano al funerale del pover’uomo. Carmen si rende conto che Ursula si sta preparando a fuggire. È a quel punto che si decide ad agire: la domestica pagherà a caro prezzo il suo desiderio di giustizia.

Anticipazioni Una Vita: Ursula e Diego ritrovano Moises, Carmen sparita

Carmen vede che Ursula sta per fuggire con il bambino e cerca di fermarla, ma la dark lady non esita a pugnalarla all’addome. Intanto Samuel viene rilasciato grazie a Felipe. Quando il più giovane dei fratelli Alday giunge a casa trova la domestica in una pozza di sangue che con un filo di fiato gli chiede di fermare Ursula. A quel punto la coscienza del giovane inizia a vacillare e pentitosi per le atrocità che ha commesso in complicità con la suocera, Samuel rivela a Diego e Blanca che il piccolo Moises è vivo e che Ursula sta cercando di allontanarsi con lui.

Blanca e Diego si mettono immediatamente sulle tracce di Ursula. Fortunatamente i due riescono a rintracciare la carrozza sulla quale la dark lady è salita e fermatala si riprendono Moises. Tornati a casa, Blanca e Diego si accorgono che Carmen è sparita, quindi chiedono spiegazioni a Samuel.

Questo racconta loro che la domestica si trova in un posto sicuro, dove Ursula non potrà trovarla, mentre aspetta di guarire. Pare dunque che come Cayetana anche Carmen sia sparita nel nulla. Che fine avrà fatto la generosa domestica? Samuel avrà detto la verità? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.