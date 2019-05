Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Ursula scopre di essere stata violentata!

Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dagli episodi spagnoli della soap ci rivelano che Ursula sarà vittima di un inaspettato crollo emotivo, il quale farà preoccupare molto sua figlia Blanca.

Sarà però grazie a questo che la dark lady di Acacias verrà a conoscenza di un terribile evento del suo passato. Infatti, ella scoprirà di essere stata violentata da ragazza e che per questo la sua famiglia l’aveva ripudiata e cacciata di casa.

Anticipazioni Una Vita: Ursula scopre il suo triste passato

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che grazie a Reira, Ursula sta lentamente mettendo assieme i ricordi che appartengono al suo passato: ella ha scoperto di appartenere ai Koval, una ricca e illustre famiglia di Odessa, che in seguito alla rivolta contro lo Zar è stata costretta a lasciare la Russia e a rifugiarsi in Spagna.

Una volta nel paese iberico, senza più denaro né possedimenti, i Koval si sono trovati obbligati a concedere la loro figlia Ursula in sposa al ricco Aleksander Makarov. Mentre la giovane aspetta l’arrivo del suo promesso sposo avviene però qualcosa di molto brutto: Ursula viene assalita da due criminali che abusano di lei. Ormai oltraggiata, la poverina viene ripudiata oltre che da Aleksander, anche dalla sua famiglia e costretta a vivere di espedienti.

La scena della violenza riaffiorerà dai meandri della sua mente e sarà per questo che Ursula sarà colta da un forte attacco di panico. Nonostante Blanca sia accorsa immediatamente ad aiutarla, Ursula non racconterà niente alla figlia di quello che gli è accaduto. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che sarà Reira, il quale nel frattempo ha iniziato a corteggiare Carmen, a svelare il suo segreto. Proprio lo scomodo passato di Ursula fornirà a Blanca e a Carmen un’arma per sottrarsi al ricatto della dark lady.