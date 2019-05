Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Ursula rapisce il figlio di Blanca!

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna ci preannunciano un triste epilogo per la gravidanza di Blanca. Il tutto avviene durante la fuga della giovane insieme al suo Diego. Fingendo di voler lasciarli liberi di vivere finalmente il loro amore, Samuel acconsente che i due lascino Acacias a bordo di una carrozza. All’improvviso però vengono attaccati da alcuni briganti: mentre Diego cade in un fossato, Blanca riesce ad allontanarsi.

Ella si trova così da sola in un bosco, dove mette al mondo suo figlio. Purtroppo, a causa della difficoltà del parto perde i sensi e quando rinviene una sconosciuta le consegna una bambina senza vita. La giovane Dicenta però è convinta di aver dato alla luce un figlio maschio, ma quando torna ad Acacias nessuno le crede, neanche Diego.

Anticipazioni Una Vita: Blanca viene considerata pazza

Ma perché qualcuno avrebbe dovuto scambiare il figlio maschio di Blanca con una bambina morta? Nel frattempo, la giovane è sicura di essere nel giusto e le fa rabbia vedere che nessuno le crede. Perfino Diego inizia a credere che la sua amata stia impazzendo a causa del dolore. Dinanzi alla sua mancanza di fiducia, Blanca decide di interrompere la relazione e di ritornare con Samuel.

Tornata a casa Alday, Blanca sembra soffrire ancora di problemi psicologici: ella sente il pianto di un bambino provenire dalle pareti durante la notte. Che abbia perso veramente la testa? In realtà, la giovane è vittima di un perfido e macabro piano di sua madre Ursula che ha rapito il bambino per crescerlo come suo. Intanto la dark lady continua ad alimentare tra i vicini la voce che la figlia stia perdendo la ragione.

Col passare del tempo, Blanca intuisce che è stata Ursula a rapire il suo bambino. Addirittura, viene celebrato il funerale della bambina spacciata come figlia di Blanca. È in quell’occasione che i fan scopriranno la verità: Ursula compare con in braccio un bambino. Inoltre, le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Samuel era al corrente del piano della suocera.