Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Ursula confessa i suoi misfatti prima di lasciare Acacias

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole della soap sono pronte a darci una notizia clamorosa su Ursula Dicenta, la dark lady che è presente fin dalla prima stagione di Acacias 38. Stando agli spoiler, nelle puntate che vedremo tra non molto in Italia, la donna ammetterà davanti ai vicini molti dei suoi misfatti e sembrerà sul punto di lasciare per sempre il quartiere. Ma adesso scopriamo come si giungerà ad un tale epilogo.

Consapevole di avere le ore contante, perché Blanca e Diego sono ormai vicini a ritrovare il piccolo Moises, Ursula decide di correre ai ripari, organizzando una cena alla quale saranno chiamati a partecipare oltre alla figlia: Diego, suo fratello Samuel, Felipe e Celia, donna Susana, Liberto e Rosina e per finire Trini e Ramon. Alla serata prenderà parte anche la nuova arrivata Lucia Alvarado, in quanto ospite di Felipe e Celia. Gli invitati capiranno subito che la Dicenta sta escogitando qualcosa, ma decideranno comunque di essere presenti.

Ursula confesserà loro di aver ingaggiato la mistica Cristina Novoa al fine di entrare a conoscenza dei loro segreti e dopo questa ammissione di colpevolezza annuncerà che presto lascerà per sempre Acacias. Quindi per giustificare in qualche modo il suo operato, dirà che grazie al racconto del suo passato potranno finalmente capire come in realtà ella sia sempre stata uguale a tutti gli altri inquilini di Acacias 38, ovvero una persona che ha dovuto usare delle “maschere” per difendersi.

Anticipazioni Una Vita: l’irruzione della polizia e la scoperta di Diego

Nel suo discorso, Ursula si soffermerà in particolar modo su Susana. Infatti, la Dicenta dirà di aver vissuto un’esperienza identica a quella che ha vissuto lei per il concepimento di Simon. Infatti, di fronte ad una attonita Blanca, Ursula rivelerà di aver fatto nascere le sue figlie da sola, perché rifiutata dalla sua famiglia a causa di uno stupro, notizia che lascerà sconvolti anche gli altri invitati.

Quindi dopo essersi commossa al ricordo della defunta figlia Olga, la donna dirà loro di essersi impegnata con tutte le proprie forze per raggiungere una posizione di prestigio nella società e di essere felice di appartenere alla famiglia Alday. Inoltre, dichiarerà mentendo, di essersi sentita una altra volta abbandonata quando ha appreso della morte di Cayetana, la sola signora alla quale ha voluto bene.

Infine, Ursula ricorderà beffarda a Celia come ha perdonato i tanti tradimenti di Felipe. Mischiando verità e menzogne, l’ex governante sembrerà col suo vittimismo vicina ad ottenere la comprensione e la solidarietà degli altri inquilini del quartiere. Mentre sarà sul punto di raggiungerà il suo scopo, la polizia però interromperà il tutto facendo irruzione nell’appartamento della donna. Ma come mai? La spiegazione è da ricercarsi in Diego che all’ultimo minuto deciderà di non presentarsi all’invito per andare in cerca di Moises in un paese vicino. Sarà così che il maggiore dei figli di Jaime assisterà ad una scena spaventosa e che troverà spiegazione proprio nella casa di Ursula. Per sapere di cosa si tratta, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.