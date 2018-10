Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Telmo sarà processato, Casilda non è la figlia di Maximiliano

Le puntate della telenovela Una Vita sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 14,10. La soap opera è di origine spagnola, scritta da Aurora Guerra, ed è proprio dalla Spagna che ci giungono anticipazioni di puntate ancora inedite in Italia, perché c’è una messa in onda televisiva in avanti, leggiamo cosa sta accadendo ai nostri protagonisti e alle new entry della telenovela Una Vita. Casilda, la figlia di Maria, scopre l’inganno architettato da sua madre e da Higinio; i due avevano programmato tutto ma il loro piano è andato storto.

Higinio allontana Maria da casa e spiega a Casilda che in realtà non è la figlia di Maximiliano. Casilda confessa tutto alla famiglia dell’Hidalgo, e Rosina la riprende per farla lavorare al suo servizio. Maria si scusa con sua figlia prima di lasciare il quartiere Acacias, e gli dice che le mancherà. Nel frattempo ad Acacias i signori s’incontrano per decidere il futuro delle opere teatrali. Leonor difende il suo lavoro e fa un discorso commovente che gli permette di ottenere un lavoro.

Servante, esce da casa per vedere dei lavori e vede improvvisamente Flora e Carmen che si baciano. In seguito al ritrovamento di Lucia e Telmo, il priore Espineira informa Telmo che sarà processato da un tribunale ecclesiastico riguardo agli ultimi eventi con Lucia. Ursula trova il cocchiere Gutierrez, ma dichiara di non sapere nulla del sacerdote. Samuel si prende cura di Lucia e la coccola, ma lei gli fa una domanda: com’è riuscito a trovare l’eremo?

In seguito, il promotore Benjamin Corral è stato affascinato dalla recita teatrale e firma un contratto con l’autrice, Leonor. Dopo aver raccolto un enorme successo, Flora si sente molto felice e spera di diventare una grande attrice. Le cameriere si prendono cura di Servante malato, che si sente anche affascinato dal lavoro del teatro di Leonor.

Casilda rientra nel suo lavoro di domestica, e in soffitta trova una lettera della madre indirizzata a lei. Espineira invita Telmo a fuggire da Acacias o, al contrario, sarà imprigionato dalle autorità. Il prete non vuole fuggire, decide di restare ad Acacias e combattere per il suo onore. Espineira, dopo, chiederà a Lucia di testimoniare contro Telmo.