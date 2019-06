Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Susana concede il suo perdono ad Arturo

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci annunciano un clamoroso risvolto nella trama della soap. Mentre nelle puntate in onda attualmente in Italia, vediamo Susana disgustata dalla relazione tra Silvia e Arturo Valverde, scopriamo dagli spoiler che molto presto la sarta si decidere a concedere il suo perdono al colonnello.

Nessuno si aspettava che Susanna potesse dimenticare il male che il colonnello ha causato a lei e a suo figlio Simon, e soprattutto che è stata per colpa delle sue losche trame che la povera nuora Adela è stata uccisa. La vicinanza di Silvia ha reso però il colonnello un uomo migliore e capace di compiere gesti molti nobili. Come quando ha rischiato la propria vita, recandosi a casa del generale Zavala per trarre in salvo la sua amata.

Anticipazioni Una Vita: Susana dice ad Arturo che anche Elvira lo perdonerà

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che molto presto la notizia del gesto eroico compiuto dal colonnello si diffonderà ad Acacias. All’inizio la cosa non sembrerà smuovere però più di tanto la sarta che non perderà occasione per parlare male della convivenza al di fuori del matrimonio tra il Valverde e la Reyes. In seguito, qualcosa nel profondo di Susana, però, si smuoverà: questa si recherà così da Arturo e visibilmente commossa si deciderà a concedergli il suo perdono.

Arturo resterà sorpreso dall’iniziativa di Susana, anche se non avrebbe sperato in un lieto fine migliore. Infatti, oltre ad aver provocato la morte di Adela, il colonnello ha cercato più volte di uccidere Simon, inoltre l’ha svergognata davanti agli abitanti di Acacias, rendendo noto il suo legame con il Gayarre. Adesso, però, Susana è pronta a guardare avanti proprio come è stato concesso a lei.

Sarà a quel punto che Arturo si prenderà coraggio e si deciderà a chiedere alla sarta informazioni di sua figlia Elvira, dando per certo che ormai non la rivedrà mai più. Susana, però, lo rincuorerà dicendo che anche Elvira sarà pronta a concedergli il suo perdono e a gettarsi il passato alle spalle.