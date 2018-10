Anticipazioni "Una Vita" puntate spagnole: Samuel minaccia Ursula, Telmo e Lucia si svegliano nudi e ignari

Le puntate della telenovela Una Vita sono trasmesse sulla rete televisiva del gruppo Mediaset, Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 14,10. In Spagna dove ha origine la soap opera scritta da Aurora Guerra, c’è una messa in onda televisiva temporale più in avanti rispetto alle nostre puntate inedite italiane. Leggiamo cosa sta accadendo ai nostri protagonisti della telenovela Una Vita. Telmo, il sacerdote, ha rapito Lucia prima della processione, perché vuole fargli capire a tutti i costi, le intenzioni malvagie di Samuel. Samuel, infatti, vuole corteggiare Lucia, e fidanzarsi con lei, soltanto per i suoi soldi.

Telmo dopo aver preso Lucia, la porta in un eremo abbandonato molto difficile da raggiungere. Anche se Lucia non vuole ascoltare il prete, Telmo gli riferisce tutto quello che sa, così come il creditore di Samuel, Jimeno Batan gli ha confessato. Nel frattempo, Samuel che si è accorto della scomparsa di Lucia, inizia a minacciare Ursula, la sua ex suocera, affinché gli dica dove si trovi Lucia.

Anche Felipe e Celia stanno cercando la giovane donna. Ursula, più tardi, gli confessa la visita di un uomo corpulento di nome Gutierrez, e di un’altra persona di nome Espineira. Ramon Palacios, invece, vorrebbe aiutare il portiere Servante, che a causa della sua salute cagionevole, sta quasi per morire.

Lucia chiede a Telmo di dargli il tempo necessario per elaborare tutte le informazioni che gli ha dato su Samuel. Più tardi, Higinio riesce a convincere Maria affinché prosegua con il suo piano. Liberto, da parte sua, vuole corrispondere la parte che spetta a Casilda dell’eredità. Lo stato di salute precaria di Servante, fa in modo che tutti i vicini nel quartiere, si danno da fare per aiutarlo, con generosità.

Casilda era certa della sua decisione di lasciare Acacias 38 con sua madre, ma un discorso con Servante le farà cambiare idea. La polizia va a casa di Maria e Higinio mentre stanno preparando la loro partenza. Telmo e Lucia, dopo essere stati privi di sensi, si svegliano fianco a fianco, nudi e senza sapere cosa è successo.