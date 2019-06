Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Samuel chiede perdono a Diego prima di morire

Le anticipazioni di Una Vita non possono non soffermarsi sulla tragica morte di Samuel. L’Alday, infatti, perirà per salvare la vita di sua moglie Genoveva, ma prima di spirare chiedere in una commovente lettera perdono al fratello Diego. Ma adesso scopriamo come si arriverà a tutto questo.

Genoveva è in pericolo, perché il suo ex padrone Cristobal pretende del denaro in cambio della sua liberta, altrimenti tornerà a fare la prostituta. Nonostante il suo passato, Samuel ama alla follia la donna che ha sposato e si rivolge agli abitanti del quartiere affinché lo aiutino a raccogliere la cifra richiesta dall’uomo. Purtroppo, l’Alday gode ad Acacias di una pessima reputazione per via delle malefatte che ha commesso in passato con Ursula e per questo non riceverà alcun aiuto.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva si allea con Ursula per vendicare Samuel

Non potendo dare a Cristobal quanto preteso, Samuel ritiene che l’unica soluzione sia fuggire da Acacias insieme alla moglie. I due vengono però scoperti da Cristobal. Quando quest’ultimo sta per sparare con la pistola contro la Salmeron, ecco che Samul le fa scudo con il suo corpo. L’Alday viene così colpito al posto della moglie.

Samuel perderà la vita ad Acacias fra le braccia della sua Genoveva. A nulla serve l’intervento che i medici attuano per cercare di salvargli la vita. Prima di morire, il giovane chiede alla moglie di esaudire la sua ultima volontà: vuole che lei faccia arrivare a Diego una sua lettera. Ricordiamo che Diego e Blanca erano andati lontano da Acacias per essere felici insieme. Il suo ultimo pensiero è quindi proprio per il fratello al quale farà arrivare un messaggio davvero commovente: prima di morire Samuel chiederà infatti al fratello perdono per tutto il male che ha fatto a lui e a Blanca.

Il gesto di Samuel sarà particolarmente apprezzato dal pubblico spagnolo. Intanto, cresce il risentimento di Genoveva verso gli abitanti del quartiere che hanno lasciato solo il marito. Questa non esiterà dunque ad allearsi con Ursula Dicenta per avere la sua vendetta. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.