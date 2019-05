Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Rosina finisce in carcere per colpa di Flora!

Le anticipazioni di Una Vita che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano che Rosina molto presto si renderà protagonista di una guerra senza esclusioni di colpi con Flora. Ma scopriamo in dettaglio come si arriverà a tutto questo. Sopraffatto dal senso di colpa, Liberto finirà per confessare alla moglie del bacio tra lui e Flora.

Furiosa, Rosina deciderà di vendicarsi della pasticciera, recandosi alla Deliciosa accompagnata nientemeno dalla Guardia Civile. Le accuse che la moglie di Liberto le moverà si dimostreranno però molto deboli e lei finirà per passare dalla parte dell’accusatore a quella dell’indagato.

Anticipazioni Una Vita: Rosina torna a casa, ma Flora vuole Liberto

Non riuscendo più a tenere dentro di sé ciò che aveva fatto con Flora, il Seller finirà per raccontare tutto a Rosina, la quale non si mostrerà per niente comprensiva. La Hidalgo deciderà infatti di recarsi alla pasticceria dei Cervera per farla pagare alla moglie di Inigo.

Non appena varcherà la porta, Rosina lancerà pesanti accuse contro la rivale per poi sottrarle alcune bottiglie di champagne che questa teneva nel suo locale: ella vuole denunciare Flora alla Guardia Civile per contrabbando di alcolici. Quando però i gendarmi arriveranno, già alterati dalla Hidalgo, la scaltra Flora dirà loro di non essere responsabile e che le bottiglie sono state introdotte dalla donna al fine di incastrarla.

Non potendo provare la veridicità delle sue accuse, Rosina finirà dietro alle sbarre al posto di Flora, per aggressione e contrabbando. Per fortuna della donna la sua posizione verrà chiarita successivamente grazie all’intervento di Leonor e Liberto. Rosina potrà così tornare a casa, ma rifiuterà la scarcerazione per punire l’infedeltà del marito. Come si uscirà allora da questa situazione? Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che a liberarci dall’impasse sarà Flora: ella si recherà in carcere e minaccerà la Hidalgo di volerle rubare il marito. Sarà quindi l’estrema gelosia che Rosina ha per Liberto ha spingerla a ritornare a casa.