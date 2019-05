Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Ramon riabbraccia Milagros dopo 10 anni in carcere

Dopo aver passato dieci anni in prigione per l’omicidio di Celia, Ramon riceve l’indulto e può finalmente tornare a casa. Questi è felice di poter riabbracciare la sua famiglia e di rivedere Milagros, la figlia avuta con l’amata moglie Trini, che quando è stato arrestato era ancora in fasce. L’esperienza dietro le sbarre lo ha segnato ed ora il suo volto appare stanco. Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dalla Spagna ci rivelano intanto che Antonito si domanda come suo padre si possa essere macchiato di un simile crimine.

Ramon sente quindi il bisogno di spiegare al figlio e alla nuora Lolita cosa è successo veramente quel maledetto giorno. Il racconto dell’uomo sarà dettagliato ed i due resteranno sconvolti nello scoprire in realtà che il loro parente è innocente. Non capiscono quindi perché abbia deciso di passare dieci della sua vita in carcere per un delitto che non aveva commesso.

Anticipazioni Una Vita: Ramon ha taciuto per rispetto di Felipe

Il Palacios svela che tutto è cominciato a causa dell’attaccamento malato di Celia nei riguardi della piccola Milagros e di come questa abbia cercato di impossessarsi della bambina, subito dopo aver provocato la morte di Trini.

Ramon dice, inoltre, che una volta scoperta Celia ha cercato di uccidere sua figlia, perché non voleva che tornasse con la sua legittima famiglia. Ne è nato poi uno scontro tra Ramon e Celia, nel quale la donna ha finito per perdere l’equilibrio ed è caduta dalla finestra. Quindi non si tratterebbe di un omicidio, ma bensì di un incidente.

Ma perché Ramon non ha detto quello che era successo veramente? Preferendo farsi condannare senza difendersi? Il motivo è che l’uomo non voleva dare un dispiacere a Felipe, dicendogli che Celia aveva ucciso Trini e che voleva ammazzare anche Milagros.

Ora però che è un uomo libero, Ramon può finalmente riabbracciare sua figlia. Quando la vede, quasi non la riconosce per quanto è cambiata. Poi, commosso le fa un piccolo regalo. Riusciranno padre e figlia a recuperare il tempo che hanno passato uno lontano dall’altra? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.