Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Ramon e Carmen si innamorano

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna ci annunciano che dopo aver passato un calvario di dieci anni dietro alle sbarre per l’omicidio di Celia, Ramon uscirà di prigione e si innamorerà nientemeno che di Carmen, la domestica di Ursula ormai caduta in disgrazia. Ma adesso scopriamo in dettaglio come si arriverà a tutto questo.

Ramon è riuscito a uscire di prigione grazie all’indulto. Una volta ritornato a casa è inevitabile un confronto con i suoi cari su quanto accaduto quel maledetto giorno in cui la sua amata moglie Trini e Celia sono morte. Il Palacios rivela ad Antonito e alla nuora Lolita di aver solo difeso Milagros da Celia, la quale aveva perso la testa e dopo aver ucciso Trini, voleva uccidere anche la sua bambina. L’uomo aveva cercato di riportarla alla ragione, ma questa ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla finestra. Lo schianto ha inevitabilmente portato alla sua morte. Quindi non si tratterebbe di un omicidio, ma bensì di un incidente. Egli aggiunge, inoltre, di aver taciuto fino ad ora solo per rispetto di Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Ramon è di nuovo innamorato, la richiesta di Carmen

Dopo essersi tolto un peso dalla coscienza, Ramon può finalmente riprendere in mano la propria vita. Ed ecco, che il cammino dell’uomo si incrocia inaspettatamente con quello di una donna a noi già conosciuta: parliamo di Carmen, che dopo il declino della sua signora Ursula ha conosciuto per caso Ramon. I due hanno iniziato quindi a frequentarsi, scoprendo di avere molto in comune. Infatti, entrambi hanno sofferto parecchio in passato.

La frequentazione tra Carmen e Ramon sarà sempre più assidua, tanto che alla fine i due decideranno di ufficializzare la loro relazione. Dopo aver capito che il suo cuore batte per Carmen come lo faceva per Trini, il Palacios le chiederà di diventare sua moglie.

La donna avrà solo una richiesta da fare al suo futuro marito: quella di poter continuare a lavora come fa Lolita con Antonito. Ramon, però non è d’accordo perché dice che la nuora ha dovuto battersi come un leone per rendersi indipendente, mentre per lei non ci sarà bisogno. Cosa farà Carmen? Davvero rinuncerà così facilmente? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.