Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Pena si dichiara a Flora

Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dalle puntate già andate in onda in Spagna ci rivelano che le vicende sentimentali di Flora terranno banco per molte delle nuove puntate della soap. La sorella di Ignacio prenderà addirittura una vera e propria cotta per Paquito, l’anziano vigilante del quartiere, arrivando persino a baciarlo.

La prima ad accorgersi del peccaminoso rapporto tra i due, sarà neanche a dirlo Susana che non esiterà ad affrontare la ragazza e a darle della poco di buono. In men che non si dica, la notizia farà il giro di Acacias.

Anticipazioni Una Vita: il vero Inigo vuole diventare l’amante di Flora

Paquito si addosserà l’intera responsabilità di quanto successo, dicendo che è stato lui ad avvicinarsi a Flora. Ma, dato che la sua confessione avverrà davanti a Felipe e a Ursula avrà per lui delle conseguenze molto gravi. La dark lady, infatti, sottolineerà che Paquito avrebbe dovuto tenere le distanze dato che Flora è una donna sposata e che lui potrebbe essere suo nonno. A quel punto vantando delle conoscenze importanti in municipio, gli dirà che molto probabilmente verrà licenziato.

Dopo aver provato invano a convincere Ursula a non fare licenziare Paquito, Flora si recherà alla sartoria di Susana per dirle che per colpa sua un brav’uomo sta per perdere il suo posto di lavoro. Mentre parla con Susana, la Barbosa sente all’interno del locale il medesimo profumo che lei ha regalato a Pena. Quindi facendo due più due, capisce che è stato il vero Inigo a raccontare alla sarta di Paquito e lei.

Per scoprire il motivo di un tale comportamento, Flora decide di introdursi nell’alloggio di Pena in soffitta e per rendere più agevole la cosa gli lascia intendere di essere interessata ad approfondire la loro conoscenza. Qui la giovane trova un quaderno pieno di suoi ritratti ed una lettera. Purtroppo, non ha modo di leggere la lettera perché Pena la raggiunge presto. Fatto sta che il Cervera ammette di essere stato lui a raccontare del bacio alla sarta, perché spinto dalla gelosia. Infatti, Pena confessa a Flora di essersi innamorato di lei e di essere disposto a diventare il suo amante. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che Flora rifiuterà la sua proposta, anche se in futuro potrebbero esserci dei colpi di scena!