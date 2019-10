Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Marcia si trasferisce a casa di Felipe

La telenovela “Una Vita” è trasmessa dal lunedì al sabato su Canale 5, a partire dalle ore 14,10. Le ultime puntate spagnole di “Acacias 38” trasmesse nella penisola iberica ci svelano nuove vicende esclusive. Marcia sarà operata in modo estremamente serio da un chirurgo amico di Genoveva. Nel frattempo, Susana sospetta che l’ex diplomatico, Armando, sia attratto dall’albergatrice, Felicia.

Anche se le prove cinematografiche sono state perfette per Camino e Cinta, scoprono che Alfonso Carchano non è interessato a offrire loro alcun progetto. Il produttore cinematografico va nella casa di Dominguez, confessando di sorpresa che vuole Belliita come suo prossimo protagonista. Genoveva, per attuare il suo piano per riconquistare Felipe, organizza una veglia di preghiera per sostenere il recupero di Marcia.

Felipe ringrazia la vedova di Alfredo Bryce mentre aspetta pazientemente il risultato dell’importante operazione della sua fidanzata. Alfonso Carchano cerca di convincere Bellita a far parte del suo progetto cinematografico. Bellita pone come condizione per Carchano che Cinta e Camino recitino con lei. Armando chiede a Susana di accompagnarlo ad una mostra di pittura a cui si unisce anche Felicia.

In questa occasione, Susana e Armando vengono lasciati di nuovo soli. Intanto, Bellita parla a Carchano del tema del film: la storia di una cantante. Ma la madre di Cinta teme di apparire brutta davanti al direttore della fotografia, quindi gli chiede di fare prima delle prove. Poi, Bellita avverte che le prove cinematografiche sono pronte e riunisce la sua famiglia e i vicini per vedere le immagini.

Tuttavia, a Bellita non è piaciuto nulla di come è apparsa nel film e ha intenzione di dimettersi. Susana non può controllare i suoi sentimenti, è gelosa di Felicia, quindi cerca di evitare di incontrare Armando. Chi l’ha notato è Rosina, che mostra a Liberto come Susana sembra innamorata dell’ex diplomatico e prova gelosia per Felicia. Infine, Marcia arriva ad Acacias, e si stabilisce nella casa di Felipe.