Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Marcia lotta tra la vita e la morte

Le puntate della telenovela “Una Vita” sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14,10. Le puntate spagnole della telenovela ci svelano avvenimenti ancora inediti. Susana, nonostante abbia vinto il concorso di moda e design, non è contenta. Quando Armando si congratulerà con lei per la sua vittoria, Susana inizia a piangere.

Dopo la proposta di Alfonso Charcano a Camino e Cinta di tentare la fortuna nel cinema, Emilio li accompagna a un servizio fotografico. Intanto, Genoveva ha già un nuovo piano per riconquistare Felipe. Invece, Marcia si trova tra la vita e la morte dopo lo sparo al palazzo di Andrade.

Emilio non si fida di Alfonso Carchano, nel momento in cui chiede dei soldi dopo aver filmato un video con Cinta e Camino. Sembra strano per Emilio che il regista abbia bisogno di soldi per continuare a girare il film, e si chiede se è un truffatore? Rosina e Liberto sono sorpresi quando Susana gli confessa che il disegno con cui ha vinto il concorso di moda e design non era suo, ma era di suo figlio Leandro. Nel frattempo, Genoveva si sente invidiosa e piange quando osserva le cure e le attenzioni che Felipe dedica a Marcia, l’avvocato fa di tutto per lei. A questo punto Genoveva ha un’idea, vuole provare a conquistarlo aiutando Marcia, e per questo motivo userà tutti i mezzi economici che possiede per aiutare la donna.

Liberto e Rosina propongono a Susana di ritrovare l’amore. E quando Liberto la porta sulla terrazza dove si trova il diplomatico, Armando, sia Rosina che lui si rendono conto che l’ex diplomatico potrebbe essere l’uomo giusto per lei. Nel frattempo, Camino ha già notizie sul film girato da Alfonso Carchano. Il film di Cinta e Camino è pronto e sarà trasmesso in un evento speciale nel ristorante Nuevo Siglo XX. Il film è un successo, e a questo punto, Alfonso Carchano si rende conto, con sorpresa, che Cinta è la figlia della grande Bellita del Campo.

Mauro si scusa con Felipe per la tragica situazione che è capitata. Soprattutto da quando Marcia sta lottando tra la vita e la morte. L’avvocato, totalmente addolorato, non riesce a perdonare il suo amico. Genoveva entra nella stanza di Marcia dell’ospedale, accompagnata da un’eccellenza chirurgica, il dottor Balaguer.