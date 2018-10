Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Lucia sarà rapita da Telmo, Casilda vuole partire da Acacias

La telenovela Una Vita è trasmessa su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 14,10 circa, mentre sul canale televisivo del digitale terrestre La5 sono trasmesse le repliche alle ore 11,10. Dalla Spagna ci giungono anticipazioni di puntate ancora inedite in Italia. Leggiamo cosa sta accadendo in questi giorni nelle puntate spagnole di Una Vita ai nostri protagonisti.

Telmo ha scoperto che Samuel ha interesse per Lucia, e le parla, ma non gli confessa per il momento quello che gli ha rivelato Jimeno Batan. Felipe e Celia, invece, cercano di impedire la relazione tra Samuel e Lucia perché l’Alday è già sposato con Blanca, la figlia di Ursula Dicenta. Tuttavia Samuel annuncia che ha richiesto l’annullamento del matrimonio.

Leonor si sente invece delusa dal suo lavoro e Higinio vuole aiutarla, e per questo chiede aiuto a Servante. Higinio poi scopre che Maria e Rosina hanno litigato. Celia rivela che Samuel e Lucia sono una coppia ufficialmente, e che parteciperanno alla processione insieme. In seguito, il portiere Servante decide di scrivere una lettera a Paciencia, ed è molto appassionante ed emozionante.

In seguito, giunge Ramon Palacios con un medico, per far visitare Servante, poiché ha avuto dei problemi di salute ai polmoni. Fabiana scopre quindi che Servante sta per morire. Maria litiga con Rosina e convince Casilda a partire da Acacias. Casilda si reca a casa degli Hidalgo, rivendica la sua parte dell’eredità e annuncia la sua decisione di lasciare la città.

Nel frattempo, Lucia parla con sua cugina Celia di quello che prova veramente per Samuel, dei suoi sentimenti, ma arriva Lolita che porta un biglietto che la sconvolge. In seguito, inizia la processione. Un sacerdote che sostituisce Telmo la dirigerà. Samuel si rende conto subito che Lucia è scomparsa. Lucia, in pratica, è stata rapita da Telmo, che gli dice che ha qualcosa d’importante da dirgli su Samuel.