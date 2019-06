Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: il vero Inigo compare e spara a Flora!

Stando alle ultime notizie che ci giungono dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, il vero Inigo Cervera farà molto presto la sua apparizione ad Acacias e per i falsi coniugi Cervera saranno guai. Tutto questo accadrà durante la festa per la partenza di Leonor, che in realtà sta preparando la fuga con il suo Ignacio.

Sarà per amore che la Hidalgo perdonerà Ignacio Barbosa, il vero nome del falso Inigo, e dirà di sì alla sua proposta di fuga. Per coprire le sue vere intenzioni, la giovane racconterà poi di voler fare un viaggio per trovare nuove idee per il suo prossimo libro. Leonor sarà salutata con una grande festa alla quale saranno presenti parenti e amici, che però sarà interrotta da un imprevisto.

Anticipazioni Una Vita: Flora sogna di venire sparata dal vero Inigo

La verità busserà alla porta dei due fratelli Barbosa costringendoli a vedersela con il loro passato da contrabbandieri. Quella che soffrirà maggiormente per la venuta del vero Inigo sarà Flora, che se lo troverà davanti alla porta della Deliciosa. Nonostante sembri che il vero Inigo abbia perduto la memoria, Flora continuerà a non darsi pace.

Scopriremo che questo chiederà ai Barbosa di assumerlo come garzone alla Deliciosa, e due fratelli accetteranno in modo da tenerlo costantemente sotto il loro controllo. Sebbene Ignacio tenti di rassicurarla, Flora non ce la farà a mantenere la calma.

È così che addormentatasi su di un tavolo della cioccolateria, Flora sogna di venire assalita dal vero Inigo, che assetato di vendetta nei confronti dei due ex contrabbandieri, le punterà una pistola in testa e farà fuoco. Un vero e proprio incubo per la giovane che si risveglierà di soprassalto e inzuppata di sudore. Sarà per questo che suo fratello Ignacio deciderà di accantonare almeno per il momento la sua fuga romantica con la bella Leonor, e deciderà di vederci chiaro. Che il vero Inigo stia nascondendo loro qualcosa? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.