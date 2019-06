Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Genoveva vuole sedurre Antonito e Liberto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che dopo la morte di Samuel per mano di Cristobal, Genoveva stringerà un patto mortale con Ursula Dicenta per vendicarsi degli abitanti di Acacias che avevano lasciato solo il marito. Ritornata ad Acacias in compagnia del nuovo marito Alfredo, di professione banchiere, la Salmeron escogiterà con lui un diabolico piano per mandare in bancarotta i signori del quartiere.

I primi a cadere nella trappola saranno Liberto e Rosina, i quali verranno convinti dalla giovane ad investire i loro risparmi in una banca americana. Oltre ai coniugi Seler anche altri si fideranno, finendo per trovarsi in poco tempo senza il becco di un quattrino.

Anticipazioni Una Vita: Antonito indebitato, Susana salva Liberto

Nonostante sia riuscita a rovinare quasi tutti i signori di Acacias, ce ne sarà uno che non ne vorrà proprio saperne di investire i suoi soldi nella banca americana: parliamo di Ramon Palacios, che entrerà in contrasto con Antonito proprio per tale motivo. Infatti, il giovane a differenza del padre avrebbe voluto investire. Genoveva procurerà allora a Ramon un incidente quasi mortale.

Non soddisfatta cercherà anche di sedurre Antonito per convincerlo ad investire. Il giovane Palacios non tradirà Lolita, ma comunque metterà tutto il denaro di famiglia nella banca e poi sarà costretto a vendere ad Alfredo la latteria per pagare i debiti. Seppure non ce l’abbia fatta a sedurre il figlio di Ramon, la nuova dark lady di Acacias sarà felicissima che questo abbia dovuto cedere la latteria e brinderà col marito Alfredo al successo ottenuto.

Subito dopo, Genoveva si metterà di nuovo all’opera per rovinare il matrimonio di Rosina e Liberto. Infatti, dopo aver notato dei dissapori tra i due, questa proverà ad avvicinarsi al Seler per farlo cadere in tentazione. Sarà solo per un intervento fortuito di zia Susana, che il giovane non tradirà la consorte. Per nulla scoraggiata, Genoveva ritornerà di nuovo alla carica. Che Liberto finisca per tradire Rosina con la Salmeron? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.