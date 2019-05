Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Felipe cerca di uccidere Ramon

Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che dopo aver trascorso dieci anni in carcere per l’omicidio di Celia, Ramon otterrà la grazia e potrà ritornare ad Acacias. La cosa non piacerà per niente a Felipe, il quale non tollererà affatto che la persona che lo ha privato della donna che ha amato alla follia, giri libero per le strade del quartiere. Per questo quando lo incontrerà non esiterà ad aggredirlo davanti a tutti. Fortunatamente Liberto interverrà a dividerli, impedendo che l’avvocato compia una sciocchezza.

Ramon sa che la reazione di Felipe è comprensibilissima, perciò evita di sporgere denuncia contro di lui. Inoltre, il Palacios sarà rammaricato nel vedere che l’uomo non è riuscito a superare la perdita della moglie, nonostante sia passato ormai un decennio. Preoccupato, chiederà perciò a Carmen, la domestica degli Alday, di informarlo su ogni suo movimento. Poi, Ramon chiederà ad Emilio di non vendere più alcolici a Felipe. Ogni suo tentativo di andare incontro all’amico però fallirà miseramente.

Anticipazioni Una Vita: Felipe assale Ramon con delle forbici

Capito che il Palacios tiene davvero all’amico, Carmen accetterà di fornirgli informazioni su Felipe: ella gli riferirà che l’Alvarez Hermoso sta conducendo una vita dissoluta, dedita all’alcol e alle donne. Inoltre, gli dirà che questo è incappato in un incidente domestico. L’informazione non farò altro che aumentare le preoccupazioni di Ramon che deciderà di recarsi da lui.

Jacinto dirà a Ramon di aver sentito alcuni strani rumori provenire dalla casa dell’avvocato. Credendo che abbia bisogno di aiuto, Ramon si precipiterà dentro. Felipe lo accoglierà con un paio di forbici fra le mani, forse intenzionato ad usarle contro di lui. Preso l’arrivo di Ramon come una provocazione, Felipe lo colpirà con un pugno senza neanche dargli il tempo di parlare. In realtà, l’uomo era venuto solamente a comunicargli la sua intenzione di abbandonare il quartiere.

La situazione intanto si farà sempre più incandescente e sarà solo intervento della domestica Augustina ad evitare che Felipe linci Ramon. Riusciranno i due a riappacificarsi? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.