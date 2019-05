Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: ecco dove Ursula ha nascosto il figlio di Blanca!

Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dalla Spagna ci rivelano che la povera Blanca si troverà a vivere una drammatica situazione legata alla nascita del suo bambino. Durante la fuga della giovane con Diego, dei briganti li assaliranno e finiranno per dividersi.

La giovane sarà costretta a dare alla luce il proprio figlio da sola, in un bosco sperduto. Persa conoscenza a causa dello sforza, Blanca si troverà davanti una sconosciuta che le consegnerà tra le braccia una bambina senza vita. Ella è convinta però di aver dato alla luce un maschietto e non una femminuccia.

Anticipazioni Una Vita: Ursula farà credere ai vicini che Blanca è impazzita

Blanca ritorna ad Acacias convinta che il suo amato piccolo sia ancora vivo. Nessuno pare però crederle, neanche Diego. In effetti, la poveretta ha partorito veramente un maschio, ma questo è stato subito nascosto da Ursula in complicità con Samuel, e sostituito con una bambina morta. Entrambi continuano perciò a tramare contro Diego e Blanca.

Sicura di essere nel giusto, Blanca inizia ad avere dei forti sospetti proprio nei confronti della madre e del marito. In particolare, ella mette in atto un astuto piano per scoprire dove i due tengono nascosto il suo bambino: Blanca finge di credere che la bimba morta sia davvero sua figlia, per indurre Samuel e Ursula a commettere un passo falso. I due, però, proveranno a farla passare per pazza con i vicini. Anche Diego penserà che la sua amata abbia perso il lume della ragione e le proporrà un futuro insieme lontano da Acacias.

La giovane Dicenta non avrà alcuna intenzione di fuggire: vorrà prima riprendersi il suo bambino! Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che il figlio di Blanca, il piccolo Moises, è stato nascosto in un convento dalla perfida Ursula. Questa vuole infatti strappare il nipote alla figlia e crescerlo al suo posto, mentre Samuel è ormai completamente asservito ai suoi voleri.