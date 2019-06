Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Diego scopre che Ursula ha rapito il figlio di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che alla fine Diego scoprirà la verità sul figlio di Blanca. Come ricordiamo, la giovane ha partorito il suo bambino dentro un bosco, in completo isolamento. Il tutto accade durante la sua fuga con Diego, quando la loro carrozza viene assalita da alcuni malviventi. Dopo il parto, la giovane Dicenta sviene e ripresa conoscenza si trova davanti una contadina, che le consegna tra le braccia una bimba morta.

Blanca ritorna ad Acacias sconvolta, perché certa di aver partorito un figlio maschio. A quel punto, sospetta che qualcuno abbia rapito il suo bambino, ma nessuno pare crederle. Neanche Diego, che inizia ad essere seriamente preoccupato per la salute mentale della sua amata. Intanto nel quartiere, Ursula sta facendo di tutto per far credere che la figlia stia impazzendo per il dolore.

Anticipazioni Una Vita: un contadino rivela la verità a Diego

Dopo aver dubitato anche lui, ecco che Diego finalmente scopre che Blanca diceva la verità. Mentre sta per rientrare a casa, l’Alday si imbatte in un contadino che gli rivela senza molti giri di parola di aver visto Ursula che aveva in braccio un bambino con il cordone ombelicale ancora attaccato. È allora che Diego capisce che Blanca aveva ragione.

L’Alday inizia intanto a pensare che Ursula abbia nascosto il bambino da qualche parte, anche se non sa ancora dove. Dopo aver compreso che dietro alla sparizione del figlio di Blanca si nasconde lo zampino di Ursula, Diego si mette immediatamente sulle tracce del bambino, che intanto è tenuto nascosto in un convento.

A dare all’Alday una pista da seguire ci penserà la domestica Carmen, che da sempre cerca il modo di affrancarsi dal giogo della dark lady. Diego può contare anche sull’aiuto di Riera, anche se ad un certo punto le ricerche condurranno ad un punto morto. Riuscirà Diego a riportare a Blanca il suo bambino? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.