Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Carmen rivela a Riera il suo segreto

Le anticipazioni di Una Vita che ci giungono dalle puntate spagnole della soap, ci rivelano che prossimamente nascerà del tenero tra Riera e Carmen, ma la cosa sarà fortemente osteggiata da Ursula, che cercherà in tutti i modi dividerli.

Dopo averli visti chiacchierare teneramente per le strade di Acaias, la dark lady minaccerà la domestica, mentre a Riera sarà consigliato di non andare oltre nella conoscenza, se non vuole avere dei problemi. Infatti, ella teme che i due possano unire le forze per distruggerla.

Anticipazioni Una Vita: Carmen racconta a Riera il suo doloroso passato

Riera si è ormai innamorato di Carmen e tra loro c’è stato persino un bacio. Il detective non ha quindi alcuna intenzione di sottostare ai voleri di Ursula e tenta di convincere l’amata a ribellarsi. Purtroppo per lui, la perfida Dicenta é a conoscenza di un segreto di Carmen e la tiene in pugno: questa ha minacciato la domestica di rivelare al marito e al figlio il luogo in cui è nascosta.

Essendo all’oscuro di tutto, Riera insiste con l’amata affinché gli dica finalmente la verità. A quel punto, Carmen cede e gli racconta la sua storia: lei in passato era una donna ricca, ma a causa di un marito sciagurato e violento di nome Adone ha finito per ritrovarsi piena di debiti. Creditori e strozzini hanno quindi iniziato a bussare alla sua porta in cerca dei loro soldi.

La donna ha quindi cercato la fuga insieme al figlio Raul, ma questo, succube del padre, ha finito per tradirla. Carmen si è trovata allora costretta a scappare da entrambi. Giunta ad Acacias è stata poi accolta da Ursula che in cambio del suo silenzio, l’ha obbligata ad essere complice dei suoi terribili crimini. Riuscirà Riera a liberare la povera Carmen dal giogo della Signora di Acacias? Per saperlo, non ci rimane che aspettare, il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.