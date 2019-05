Anticipazioni "Una Vita" puntate spagnole: Blanca sull’orlo della pazzia!

La crudeltà di Ursula non conosce limiti. Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che la dark lady metterà in atto un macabro e crudele piano per sottrarre il nipote alla figlia Blanca e crescerlo al suo posto.

Dopo aver rapito il piccolo Moises al momento della nascita e averlo sostituito con una neonata morta, la Dicenta senior cercherà in ogni modo di allontanare ogni sospetto di Blanca da lei. Anche cercando di minare l’equilibrio psicologico della figlia: in altre parole cercherà di farla impazzire!

Anticipazioni Una Vita: Ursula vuole far impazzire Blanca

I primi segni di squilibrio arriveranno per lei, quando tornata a vivere a casa Alday, Blanca sarà tormentata da strane visioni: udirà il pianto di un bimbo piccolo rimbombare tra le mura dell’abitazione e sicura che le sue orecchie non la ingannano, si metterà immediatamente a cercare Moises, naturalmente senza risultato. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che sarà a quel punto, che la giovane Dicenta inizierà ad avere dei dubbi sulle accuse rivolte alla madre e a convincersi dell’effettiva morte del suo bambino.

Nel frattempo, tutti nel quartiere si accorgeranno del delicato stato psicologico di Blanca. Addirittura, Leonor sarà costretta a fermare la sua amica, perché durante una passeggiata voleva portare via un bambino ai suoi legittimi genitori, convinta che si trattasse del suo piccolo Moises. Era quello che Ursula che stava aspettando, per farla additare come pazza dai vicini.

Vedendo ormai la figlia fuori controllo, Ursula ne approfitterà per assestarle il colpo finale: la donna cercherà di convincere Blanca a trovare la pace nella preghiera e poi per renderla la cosa ancora più dolorosa e difficile la esorterà a recarsi sulla tomba della sua bambina morta. Riuscirà Blanca a riacquistare la piena facoltà delle sue capacità mentali e a scoprire dove Ursula ha nascosto il suo bambino? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.