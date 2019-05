Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Blanca lascia Diego dopo la morte del figlio

Le anticipazioni di Una Vita che ci arrivano dalle puntate spagnole della soap sono pronte a raccontarci la verità sulla sorte del piccolo Moises, il bambino dato alla luce da Blanca. Sembra che il bimbo non sia nato morto, come i telespettatori sono forse ritenuti a credere dalle immagini del parto già andate in onda sull’emittente iberica RTV e che tra non molto vedremo anche nel nostro paese.

Infatti, la giovane Dicente è caduta vittima di un perfido inganno di Ursula, che ossessionata dall’idea di crescere il nipote al posto della figlia, lo ha rapito per trasformarlo nel suo degno erede.

Anticipazioni Una Vita: Blanca convinta che la morte del figlio sia una punizione divina

Come vedremo, il piano di Ursula andrà in porto, ma ella si troverà presto a che fare con la diffidenza di Blanca, certa che la morte del suo bambino sia solo una ignobile messinscena della madre. A quel punto, per nascondere le sue malefatte, la dark lady cercherà di minare le certezze di Blanca, rendendola fragile e manipolabile. Ma in che modo Ursula cercherà di raggiungere quest’obbiettivo: semplicemente facendo impazzire Blanca.

Disperata e depressa per la scomparsa del suo piccolo Moises e anche perché nessuno le crede, la mente di Blanca inizierà a mostrare i primi segni di instabilità. Sarà allora che Ursula assesterà alla figlia un colpo mortale: la donna spingerà Blanca a cercare la pace nella preghiera, intraprendendo un percorso religioso accanto alla devota Cristina Novoa. Quest’ultima, che scopriremo essere in combutta con la dark lady, convincerà Blanca che la morte del suo bambino è in realtà una punizione divina a causa della sua relazione extraconiugale con Diego.

La giovane si convincerà pertanto a lasciare Diego e il passo successiva del suo percorso di redenzione sarà recarsi sulla tomba di suo figlio a dirgli addio. Ovviamente si recherà alla tomba accompagnata da Ursula così da dimostrare alla madre di aver abbandonato ogni falsa convinzione o piano nei suoi confronti. Riuscirà Blanca a scoprire dove Ursula tiene nascosto il suo piccolo? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.