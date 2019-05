Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Blanca in preda a terribili visioni!

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole della soap ci svelano che Blanca sarà sconvolta da terribili visioni, le quali avranno a che fare con la nascita del suo bambino. Infatti, la carrozza sulla quale lei e Diego viaggeranno sarà assalita dai briganti e lei finirà per trovarsi sola in posto desolato in pieno travaglio.

A causa del difficile parto, Blanca perderà i sensi e quando si sveglierà troverà fra le sue braccia un neonato morto. Nonostante i suoi ricordi siano confusi, la giovane Dicenta sarà certa di aver dato alla luce un maschietto vivace e piangente. I dubbi la spingeranno quindi ad indagare, sicura che quel neonato morto in realtà non sia suo figlio.

Anticipazioni Una Vita: Ursula vuole impadronirsi del figlio di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che in particolare sarà un indizio a tenere viva la speranza di Blanca: il corpicino senza vita che lei stringeva al risveglio era di una femminuccia, mentre lei aveva partorito un maschietto. Che si sia trattata perciò solamente di una crudele e macabra messinscena?

I sospetti di Blanca ricadranno, manco a dirlo, su sua madre Ursula, la quale non esiterà ad accusare apertamente. Dinanzi alle pesanti accuse della figlia, Ursula manterrà però il massimo della calma, per poi spacciarla per pazza con i vicini. Che il tutto faccia parte di un piano della dark lady per impadronirsi del nipote?

In effetti, Blanca inizierà a dubitare della propria salute mentale e depressa finirà per avere delle visioni molto scioccanti: sentirà il pianto di un bambino rimbombare tra le pareti di casa Alday. Sicura di essere nel giusto, Blanca si metterà alla ricerca di suo figlio, il piccolo Moises, ma purtroppo senza successo. Riuscirà Blanca a scoprire che è stata Ursula a rapire suo figlio? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.